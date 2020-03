Águila y Sonsonate empatan en la apertura de la jornada 11

El Águila y el Sonsonate empataron 1-1 en el partido que abrió la jornada 11 del Clausura 2020 en el Juan Francisco Barraza de San Miguel. Los goles tuvieron la firma de Fredy Esponiza y Alexis Renderos. Los emplumados llegaron a 14 puntos y los cocoteros a 11 unidades.

El conjunto de Daniel Messina empezó ganando el partido ante Sonsonate con un gol de cabeza de Fredy Espinosa sobre los 16 minutos. La jugada se originó desde un tiro de esquina cobrado por Gilberto Baires, donde el zaguero emplumado cabeceó a la altura del primer poste y venció al meta Gustavo Vega.

ACÁ EL GOL DE ÁGUILA (vía @TigoSports_SV)

El Sonsonate empató el encuentro casi al terminar el primer tiempo, con un tanto de penal, cobrado por Alexis Renderos, quien venció al nacional Benji Villalobos. Tras concretar, el árbitro Ismael Cornejo expulsó al jugador cocotero Alexis Renderos por su celebración ante los aficionados emplumados.

ACÁ EL GOL DE SONSONATE (vía @TigoSports_SV)

Los emplumados no pudieron ganar su segundo partido en casa de manera consecutiva y ya suman dos encuentros sin victoria tras perder de visita ante Metapán en la pasada fecha; el Sonsonate, por su lado, no pudo obtener una victoria y también suma su segundo partido sin conocer el triunfo tras perder en casa ante Once Deportivo.