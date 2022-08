Agustín "Chochera" Castillo rompe el silencio: "Es falso que me haya desgastado con el plantel"

El peruano Agustín "Chochera" Castillo rompió el silencio que mantuvo tras su despido como técnico principal de Águila el lunes anterior y externó a Grupo LPG su aceptación de salir de Águila y también su total rechazo a las razones que la dirigencia emplumada expuso en su momento de su salida del equipo oriental tras el comunicado oficial.

"Esperando que Águila me finiquite mi contrato porque hasta ahora no he recibido mi carta de despido, no lo hice por mutuo acuerdo como decía el comunicado que publicaron sobre mi separación del equipo" explicó el estratega sudamericano quien se quedará sin entrenar lo que resta del 2022.

"Mi estadía lo he hecho acá, en Perú solo me han dado clubes pequeños, con problemas de descenso, eso te afecta al final, pero mi carrera lo he hecho acá o en Guatemala", recordó Castillo sobre su futuro inmediato.

"Mi situación laboral es difícil, me quedaba 11 meses de contrato y que digan ahora que mi salida fue por ser eliminado por perder la serie en Liga CONCACAF ante la Liga (Deportiva Alajuelense) no es cierto, pero acepto mi salida, ya que el objetivo era acceder a la otra fase ante un rival exigente, con ritmo de juego, algo que a todos los equipos en nuestra liga les hace falta ahora por el parón obligado en que estamos, lo mismo lo vivió Platense ante un rival menor", acotó Castillo.

"Chochera" desvirtuó así las razones que expuso el director deportivo de Águila, Alexander Amaya del Cid en el programa radial de "el Güiri al Aire", el lunes anterior, quien dijo que “se tomaron algunas valoraciones y una de esas fue perder la final el torneo pasado y la eliminación ante Alajuelense y eso hizo que Agustín (Castillo) ya no siguiera con nosotros.”

Al respecto, el técnico peruano afirmó que "mi promesa al llegar al Aguila era alcanzar siempre la final, nunca prometo campeonatos en los equipos que llegó porque si llegas a la final estás más cerca de ser campeón", explicó.

"Esa serie ante Liga Deportiva Alajuelense se preparó muy mal en la logística y ellos sabe muy bien de lo que hablo, pareciera que no querían ganar esa serie", comentó.

"No se puede decir que hice un mal trabajo en Águila, un equipo que trabaja mal como se lo han dicho al presidente no alcanza las cifras que Águila logró en el torneo anterior, de ser cierto eso, la gente no habría ido al Barraza como lo hizo en el torneo pasado ya que iba al estadio porque el equipo jugaba bien, que se quedó molesta después por perder la final ante Alianza eso es otra cosa", refutó Castillo.

"Por eso digo que los nombres no hacen campeón a nadie, eso lo hace el colectivo, el grupo, justificar todo lo perdido con decir que no hay un buen trabajo cuando el equipo jugaba bien no es congruente", afirmó el ex técnico de Águila quien también le mandó un mensaje directo al actual director deportivo emplumado quien puso en entredicho la labor del técnico peruano.

“La inversión que se hizo el torneo pasado fue grande y la relación de Castillo con los jugadores ya tenía un desgaste. No diré algunas cosas que sucedieron en la interna del equipo al aire, pero hubo cosas de trabajo que no nos parecieron. Los resultados que obtuvo el profesor van también de la mano”, afirmó Amaya del Cid.

Castillo respondió diciendo que "si Amaya del Cid dijo que había un desgaste con el camerino, la verdad es que no lo noté, siempre tuve una relación cercana al plantel, estaba en todas sus actividades que hacían", aclaró.

"Lo que puedo decir es que él también tenía un desgaste con los jugadores, pero nunca saldría yo a decirlo públicamente a la prensa deportiva estando yo en el equipo, es algo antiético hacerlo como él lo hizo", aseguró.

"Si Amaya del Cid ha discutido públicamente mi capacidad como técnico en Águila, también puedo decir lo mismo de él. Su labor en Águila como director deportivo es discutible, un ejemplo claro es que no tuvo capacidad de retener ni a Ronald Rodríguez ni a Styven Vásquez cuando la dirigencia se lo solicitó, eran dos jugadores que habrían ayudado mucho en el futuro del equipo", acotó.

"El protagonismo en el fútbol hay que dejárselo a los jugadores", sentenció.

Agustín Castillo (derecha) en un entreno del Águila. Foto: Julio Umaña.

MÁS RESPUESTAS

"Chochera" admitió que se quedará en el país hasta que resuelva su situación contractual con Águila.

"Al menos acá no podría ya dirigir hasta el próximo año y por más que digan que uno no es un técnico con un sistema moderno uno siempre ha sido competitivo al llegar a la última instancia, sea este equipo grande o chico", expresó Castillo como primera respuesta al presidente de Águila, Alejandro González acerca de su salida.

El presidente de Águila afirmó en la conferencia de prensa donde presentaron al sustituto de Castillo, el argentino Sebastián Bini que "yo entiendo que para la prensa puede ser repentino, pero para nosotros lo que vivimos el día a día no ha sido nada repentino, es una situación que se venía platicando desde el año pasado por la manera de cómo él trabaja, la cual respeto mucho y le agradezco mucho, pero el Águila necesita algo más moderno."

Agustín Castillo refutó esas declaraciones al decir que "cada técnico tiene su manera de hacerlo, indujo siempre la parte táctica en los trabajos que hago, casi siempre trabajo ataque-defensa en espacio reducidos, siempre a dos toques, la prueba está que fuimos el equipo más goleador y la defensa menos vencida en el torneo pasado más el trabajo de posesión de balón que lo hacen los demás equipos en el Mundo", resaltó.

"Hay que recordar que se fueron del equipo nueve jugadores cuando mi sugerencia era que fuera menos de cuatro y llegaron siete jugadores nuevos con mucha calidad que aún se están acoplando", recordó. "Siempre hay un trabajo que se hacía en la cancha, lo que pasa es que para ellos no visualizaban directamente mi labor ya que el presidente nunca estuvo en las prácticas que hice en Águila y si lo sabía, era solo por comentarios de terceros".

Castillo enfatizó sobre su labor en la cancha que "siempre he sido un técnico competitivo en todos los equipos que he dirigido. Que hayamos fallado juegos en casa es algo que pasa en todos los equipos, pero los puntos perdidos en el Barraza se recuperaban doblemente afuera, es una racha que cualquier equipo lo tiene y la dirigencia tomó eso como una forma frecuente y no valoraron que el equipo terminó invicto lejos del Barraza en el torneo anterior y eso tiene su mérito, mi manera de trabajar siempre ha sido así."

Alejandro González puso en duda la labor del estratega inca al señalar que "cuando uno dirige una empresa creo que hay momentos de hacer cambio y tomamos la decisión colegiadamente que era el momento de hacer ese cambio, no necesariamente por un resultado, yo creo que el trabajo y los resultados que él obtuvo los hizo primero por su trabajo y segundo por el gran equipo que nosotros conformamos, porque no hay que dejar eso a un lado", agregó.

Castillo respondió que "lo hecho por Águila es un reflejo de los equipos en el país, la prensa deportiva que ha seguido mi carrera sabe que mi estilo siempre ha sido agresivo, no es un fútbol antiguo como lo cree la dirigencia, posiblemente porque no han seguido mi carrera, por allí puede existir un resquemor por mi labor antes en FAS y muchos aficionados tienen esa idea metida en su cabeza, especialmente los clásicos que les gané con FAS, pero ahora en Águila hemos ganado tres clásicos seguidos", recordó Castillo.

"Lo que dice el presidente sobre mi labor no tiene congruencia, ganamos los últimos clásicos nacionales a FAS y las series particulares a los otros equipos grandes en la liga, la última serie de cuartos de final ante el Once Deportivo la perdimos por penales, pero es el criterio de ellos y lo respeto."

Sobre las declaraciones de González que afirmó que su separación del banquillo se había contemplado desde el torneo anterior por los resultados obtenidos, "Chochera" confesó que "eso es refutable ya que fui yo quien le puso antes la renuncia en la segunda vuelta de la fase regular delante de los jugadores y el director deportivo por un mal entendido que hubo en el camerino. Pensé que lo mejor era hacerme a un costado, pero los jugadores me pidieron que siguiera en el equipo, por eso no sentamos a platicar con el presidente en un hotel y arreglamos ese tema".

"Él dice que tenía esa idea de quitarme desde el año anterior pese a que en la cancha demostramos lo contrario. Todos los presidentes de los equipos en que he dirigido tienen sus ideas particulares sobre sus planteles pero siempre me dejaban trabajar con tranquilidad, de tomar las decisiones que para mí eran las correctas", aseguró.

"Lo que pasa es que cuando no obedeces órdenes pasan estas cosas, no tuve la oportunidad de elegir a los jugadores extranjeros cuando estuve en Águila. Los únicos jugadores que me permitieron que llegarán fueron solo nacionales Dustin (Corea), (Alexander) Mendoza, Kevin (Santamaría) y Léster Blanco quien al final no cobró su salario hasta reincorporarse a la cancha luego de recuperarse de su lesión que sufrió en el primer entreno, les pedí que lo divulgaran para que la afición supiera que no cobró salario hasta que se recuperara, pero nunca lo dijeron", comentó.

Castillo admitió que en su plantel siempre hubo una competencia sana por llegar a la titularidad y que eso potenciaba a su equipo, aunque a veces eso crea un ambiente de inconformidad.

"En un plantel de 25 jugadores habrá siempre algunos que se molesten por no sumar más minutos de juego, una vez me dijeron que tenía en mi planilla a tres jugadores por posición, eso es falso. Tampoco es cierto que dirigí tres torneos cortos cuando en realidad sólo fueron 39 partidos de liga", refutó.

"Hay jugadores que no les gusta que les griten en los entrenos, pero son mentiras que haya existido problema en el camerino, jamás ha existido problemas porque entre ellos se multan, se llaman la atención cuando hay un acto de indisciplina y esas cosas siempre se queda en el camerino, siempre dije que era un buen grupo", admitió.

"Ahora están inventando que el trabajo que hice no era bueno. Soy el técnico que más partidos ha ganado en torneos cortos y eso se gana en la cancha y existe gente que dice que se gana porque hay jugadores buenos, nada más falso que eso, a esos jugadores buenos hay que saberlos manejar, conjuntarlos para que logren ganar y que jueguen en conjunto", aseguró Castillo.

"Puse todo mi empeño en Águila, estuvimos a un penal para ser campeón ante Alianza, pero que no inventen que mi trabajo en la cancha no sirve, tengo 11 finales en mi carrera acá con cuatro equipos diferentes. Nada costaba que ellos dijeran que me iba por no ser campeón y por ser eliminado en la CONCACAF, pero sumar adjetivos que ensucian la imagen de un técnico no viene al caso. Agradezco a la afición que me apoyo y le deseo lo mejor al equipo", concluyó.