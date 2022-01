Agustín Castillo: "Tuvimos que darle oportunidad a los jóvenes, pero los jóvenes no te salvan partidos"

El cuadro migueleño no pudo contar contar con algunos refuerzos como Edgar Medrano, Fabio Burbano, Kevin Santamaría y Alex Mendoza por temas de salud y de documentación.

Agustín 'Chochera' Castillo habló sobre el juego que empataron a cero Águila y Jocoro en el inicio del Clausura, dónde remarcó la ausencia de los jugadores ofensivos.



"Nos faltaron piezas en la ofensiva. De los seis jugadores que llegaron al equipo cinco son atacantes y tuvimos que optar por los jóvenes", dijo Castillo.



A pesar de firmar un empate que dejó decepcionado a varios aficionados emplumados, el estratega sudamericano se mantiene calmado debido a que el plantel estuvo limitado y pudo sacar el encuentro adelante



"Tengo la confianza y la tranquilidad en el sentido que se nos fueron siete jugadores y no tuvimos a ninguno hoy de los que vinieron para reemplazarlos", explicó 'Chochera'.



Uno de los jugadores que llamaba la atención y que muchos seguidores negronaranja querían observar era el atacante y ex jugador de Once Deportivo como Edgar Medrano, sin embargo, la documentación no estaba en orden para ver actividad con su nueva camiseta.



"No salieron los papeles de Medrano. Un jugador de una misma liga no cambió sus papeles y alfinal no tenía carnet. Habíamos trabajado con él, con Santamaría, con Rugamas en la ofensiva", comentó el técnico de Águila.



Ya para finalizar, el entrenador peruano destacó la labor de los juveniles como Francisco Aguila y Robin Borjas quienes tuvieron que ver minutos ante Jocoro y marcar su debut en la liga mayor ante la ausencia de algunos miembros del plantel.



"Tuvimos que darle oportunidad a los jóvenes, pero los jóvenes no te salvan partidos y hay que darle confianza con estas oportunidades no puedo exigirles porque van comenzando", agregó Castillo.