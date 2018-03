Agustín Ruiz: “Hay que levantarse y seguir”

Lee también

Evidentemente afectado, Agustín Ruiz, capitán de la selección de fútbol playa de El Salvador, habló sobre el rendimiento del equipo tras quedarse a las puertas de un nuevo Mundial y sobre la ausencia en la selección de Frank Velásquez, de quien asegura que es imposible decir si hubiera hecho diferencia o no.Estamos agradecidos porque la gente siempre confió en nosotros, en el trabajo realizado. Sabíamos que no estábamos en un grupo fácil, fue complicado, pero voy satisfecho. Hemos hablado con los compañeros y estamos tranquilos. Dios sabe cómo lleva las cosas y no podemos oponernos contra él. A pensar en lo que viene y primero Dios hacer las cosas de la mejor manera.Quizás tuvimos temor, desconcentración; todos querían meterla y no se pudo. Le damos gracias a Dios por el trabajo. Seguimos las indicaciones del “profe”. El grupo estaba bastante reventado pero igual, esta no es excusa, perdimos ante Panamá y solo nos queda pedirle a la afición salvadoreña que nos disculpe por este tropiezo. Hay que levantar la cara. Debemos levantarnos.No sé si hubiera estado él también esto hubiera pasado. Aquí nos entregamos al máximo. Dios es el que sabe cómo lleva las cosas.Él (Frank) estuvo en la eliminatoria en nuestro país (Premundial 2015) y también fracasamos. Igual, nosotros entregamos el esfuerzo. De eso no puedo decir más porque Frank estuvo en la eliminatoria pasada y fracasamos. En el grupo si fracasa uno, todos perdemos.Sí, lo importante es que nos sigan apoyando. Lo merecemos por el trabajo que hacemos, esta vez lamentablemente perdimos, pero hemos luchado, dimos todo el esfuerzo y no se pudo.