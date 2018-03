Agustín Ruiz: “La FESFUT y el INDES nos han mentido”

Agustín luce sereno mientras maneja su lancha, "Julianita". Le acompañan sus dos hijos, Catherine Juliana, de ocho años, y José Manuel, de cuatro, sobre las aguas tibias de la Bahía de Jiquilisco.

Es la mañana del sábado 24 de marzo y Agustin está dispuesto a contar el por qué decidió retirarse del fútbol playa de manera definitiva, gracias a la desidia e indiferencia de la FESFUT y el INDES.



¿Qué tanto te costó tomar la decisión de retirarte de la selección nacional y del fútbol playa?

Primero quiero dar gracias a toda la afición, a mis ex compañeros de selección y al cuerpo técnico por respetar mi decisión de retirarme del fútbol playa. Siento que he tomado la mejor decisión, no ha sido fácil por todo lo que el fútbol playa ha hecho en mi vida y doy gracias a Dios por haberme permitido vestir la camiseta nacional, por haber dado al país todos esos buenos momentos que pude darle. Me siento agradecido con todos ellos.

¿Qué pesó para que decidieras retirarte de la selecta de playa?

Definitivamente la postura que tomaron nuestras autoridades (FESFUT e INDES) ya que no quieren decir la verdad al grupo, no quieren decir que no están dispuestos a seguir apoyándolos. Pido disculpas a la afición salvadoreña por no estar más en la selección nacional, pero me voy agradecido por todo su apoyo, convencido que los demás jugadores de la selección participarán en la Copa UNCAF y que les irá bien.

Entiendo que hubo algo que "Tín" Ruíz no soportó y que aceleró tu decisión de retirarte...

El punto fue lo económico. Debo decir que la FESFUT solo nos paga 54 dólares semanales de viáticos para ir a entrenar, y la beca o estímulo económico que entregó el Gobierno se nos cumplió hasta 2017. Este año no se ha recibido nada de ese estímulo, eso me hizo tomar la decisión de retirarme, porque son tres meses de deuda y nosotros tenemos familia.

Pensé en mi familia y por eso valoré que lo más importante eran mis dos hijos y mi esposa. De qué servía estar lejos de ellos para entrenar si nuestras autoridades no hacen nada para cancelar lo que nosotros trabajamos en la semana. Siento que no era lo justo. Respeto el pensamiento de los demás compañeros de seguir con la selección nacional, ya que ellos sabrán cómo pasan con sus familia.

¿Quiénes han fallado, la FESFUT o el INDES?

Pues no sé quién ha fallado más, ya que el INDES dice que los federativos (FESFUT) no han enviado nada de documentos sobre nuestro trabajo, que no han liquidado nada, que no les han dicho nada de reunirse con ellos. Y los de la FESFUT nos dicen que son los del INDES los que no quieren soltar el dinero.

A mí me consta que el profesor Gallo mandó toda la documentación hace más de tres meses y no sé porqué no han dado el dinero, por eso tomé la decisión de retirarme, ya que no estoy a gusto en la selección. Nos tienen con mentiras, tanto la FESFUT como el INDES nos han mentido. Uno reconoce que la situación en el país está difícil y nada cuesta decirnos que por la crisis ya no nos estarán apoyando, pero no me gusta que nos tengan con mentiras. Mejor que digan que ya no y así uno mejor retorna a la pesca para sostener a la familia.

¿Sentís que la FESFUT falló en su gestión de resolver esta coyuntura con el INDES?

Considero que cada quién debe tomar sus responsabilidades sobre el tema económico. No sé cómo estarán las cosas en la FESFUT, pero yo tengo ya un mes que he dejado de entrenar y en los dos meses que estuve en la preparación del torneo de la Copa UNCAF ningún federativo se acercó. Solo hubo una reunión donde se nos dijo que se resolvería está situación y al final no hubo nada.

Estuve platicando con el licenciado (Mauricio) Zometa, con el licenciado (Luis) Pérez, ellos estuvieron en la última reunión que hubo con nosotros y nos pidieron que tuviéramos paciencia, que el dinero del INDES llegaría pronto. Pero ya ya pasaron tres meses y no se mira claro que nos vayan a pagar ese estímulo.

¿Se sienten huérfanos de apoyo y abandonados por la FESFUT?

Sí, no solo yo, todos los jugadores sentimos eso. Nos sentimos abandonados porque no hay una respuesta certera de que nos vayan a pagar.

¿Qué futuro le mirás a esta selección de playa luego del torneo de la UNCAF de esta semana?

Primero le deseo la mejor de las suertes en este torneo regional de la Semana Santa y espero que queden campeones. La decisión que tomé de no vestir más la camiseta nacional es a título personal y siento que cada uno tomará sus decisiones de seguir o no en la selección.

Cada quién tomará el camino correcto. Deseo quedarme con el apoyo de la empresa privada como Café Rico, don Samuel (Quirós) que ha impulsado el fútbol playa, con orden, con un presupuesto establecido. Quiero trabajar con mi lancha, pescar para llevar el sustento a mi familia. Espero que al final la selección de playa pueda mantenerse, sostenerse, hay muchos jóvenes que desean estar y vestir la camiseta nacional, pero ojalá se resuelva el problema económico para que la selección no desaparezca.

¿Tu decisión de retirarte respalda la que tomó en su momento Frank Velásquez?

Sí. El muchacho tomó en su momento la misma decisión y se le respetó, así como me están respetando mi decisión de retirarme por todos los problemas económicos que hay. La verdad me siento bien, liberado de todo lo que te exigen, no sentirte obligado a trabajar en las concentraciones ya que nadie se siente bien que te obliguen en hacer las cosas si al final no te cumplen con tus estímulos, por eso decidí quedarme con mi familia ya que ellos se preocupan cuando estoy fuera y llegar al final a la casa solo con la ropa chuca y sin dinero no es justo. Por eso me retiro, porque no han cumplido. No sé quién en la FESFUT nos está tirando la miga, como se dice, pido que nos digan la verdad, que no hay dinero para pagarnos, lo que digo que no se vale que nos tengan de juguete.

¿Pensás que todo esto se resolverá con el cambio de directorio en la FESFUT?

La verdad no lo sé. No sabemos si cambiará o empeorará, le digo (a la FESFUT) que en su momento me sentí agradecido por el apoyo recibido, pero un cambio a futuro de autoridades no cambiará mi decisión de retirarme del fútbol playa.

¿Qué te ha dicho el profesor Rudis Gallo?

El profesor es como un padre para todos nosotros. Nos aconseja, siento que la selección es una familia y él entiende la situación que pasamos, nos apoya porque nos dice que no puede obligarnos a trabajar si al final no nos responden con los estímulos económicos.

¿Refutas algunas opiniones donde se te tilda junto a Frank Velásquez como jugadores pisteros?

Sí, son cosas falsas, sigo siendo el mismo. Un deportista debe ser humilde en todo, el país me conocen así, mis cosas las he conseguido con trabajo dentro y fuera de la selección.

Lamento que algunas personas nos hayan dicho pisteros, pero lo único que defendemos es la comida de nuestra familia. He decidido quedarme a trabajar con mi familia ya que lo que gano en una semana con la selección lo puedo ganar y más en un solo día de trabajo como pescador. Nací pescador y así moriré, no me avergüenzo serlo, creo que esa es mi identidad y nadie puede refutarme eso.

¿Tiene futuro la liga de fútbol playa que se organizó el año pasado?

No le veo futuro porque al final la FESFUT no ha cancelado ni siquiera los premios a los dos equipos finalistas, ni a La Pirraya se le ha pagado los $1 mil 500 como campeón ni a la Barra de Santiago cómo subcampeón. Ya pasaron casi tres meses y no se ve claro y así la gente que estaba emocionada por participar en la liga están molestas, decepcionadas que les hayan mentido de esa manera.

Ni a los árbitros les han cancelado su salario, a mi hermano (Cando Ruíz) le deben como $1 mil de los partidos que pitó en la liga y así muchos compañeros de él. Es una lástima que un proyecto así se vaya a perder por no tener la capacidad de cumplir sus obligaciones económicas.

¿Cuál es el futuro de Tín Ruiz?

Bueno, mi decisión de retirarme está tomada, no volveré más a jugar fútbol playa. Quizá puedo hacerlo en un partidito informal, pero ya formal no lo haré. Deseo seguir trabajando en el proyecto de Café Rico a fin de fomentar el fútbol playa en las islas. Tengo en La Pirraya 12 equipos de distintas niveles donde trato la manera de enseñarles lo primario de esta disciplina y eso me mantiene activo, aparte de mi labor de pesca. Estoy agradecido con algunos de mis ex compañeros de selección que están metidos en esto y siento que se puede hacer más por esta disciplina.

¿Te mirás a futuro como técnico de alguna selección de fútbol playa?

No, no me veo como técnico, como jugador y menos como dirigente de fútbol playa. Me quedo mejor con la pesca y con el proyecto de fomentar este deporte.

¿Qué mensaje le mandás a la afición?

Les agradezco de corazón por todo el apoyo recibido como seleccionado nacional de fútbol playa, por aceptar mi decisión. Duele retirarme de esta manera ya que no me voy porque no ame este deporte, me retiro por el desorden y las mentiras de nuestras autoridades. Lo único que les pido a ellos (dirigentes) es que no dejen morir el fútbol playa, que si no son capaces de hacer sus funciones mejor que dejen que otras personas lo hagan, por el bien de todos.