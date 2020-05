"Ahora no cualquier equipo va a querer contratarme"

Desde el brote de la pandemia del coronavirus, en marzo, la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES) tomó un papel protagónico en cuanto a velar por los derechos laborales de los futbolistas de las tres ligas principales del país. Por ser el presidente de esa entidad, Carlos Carrillo, quien aún es jugador en activo, adquirió una cuota de protagonismo junto a sus compañeros de directorio.

Pero llevar esa función en ASOFUTPROES no ha sido fácil para el zaguero central, quien hasta la fecha no tiene ninguna propuesta formal de trabajo para el Apertura 2020. Es agente libre, porque no tiene contrato con ningún plantel, pero no hay ofertas en su mesa hasta hoy. Eso lo ha llevado, incluso, a empezar a hablar de un retiro del balompié para dedicarse de lleno al negocio de mariscos que tiene con su esposa y a las tareas de la Asociación, que hasta la fecha contabiliza 430 agremiados entre jugadores de primera y segunda divisiones.

"Ahora veo que no cualquier equipo, por temor, va a querer contratar al presidente de la ASOFUTPROES. No todos han visto con gracia el hecho de que yo soy el que llevo este movimiento. Pero al dirigente que es responsable no le importaría contratarme, pero el que es sirvergüenza sí lo pone en duda contratarme. Pienso que si no juego en un equipo que tenga sede en San Salvador ya no jugaría. Creería que está cerca mi retiro. No me quiero descuidar de mi negocio, ya que me está yendo bien", dijo el zaguero.

Por ahora, Carrillo dijo que una de sus prioridades es tomarse en serio el cargo que tiene en la Asociación. "Quiero tratar la manera de dejarles algo a las nuevas generaciones. Este es un paso grande con la creación de la Asociación. Hemos tenido el valor de hacerlo cuando muchas generaciones han querido hacerlo. Esperamos ser parte de la estructura del fútbol a partir del próximo congreso. Me interesa dejar un legado y que mejor que dejar establecida la institución. Ya tenemos un pie en la Asamblea del fútbol", dijo el zaguero de 35 años en plática con EL GRÁFICO .

Demanda al Independiente

Por otra parte, Carrillo sigue a la espera de la resolución de la demanda que interpuso ante FESFUT a Independiente, en febrero pasado, por incumplimiento de contrato. El zaguero conoció que ya hay sentencia para los camoteros y ha conocido preliminarmente que sería favorable para él, por lo que espera que quede en firme en las próximas fechas.

Solo hace un par de semanas, la dirigencia de los Fantasmas del Jiboa llamó a Carrillo para ofrecerle solo un mes de pago por toda su demanda, pero el zaguero le dijo a este medio que no había aceptado.

Luego, por el hecho de que esa demanda de Carrillo no ha sido sentenciada aún, el equipo vicentino pudo cumplir ante FESFUT con la presentación de finiquitos del ejercicio financiero del Clausura 2020.