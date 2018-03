Ahora soy fan de la F1”

Lee también

Han pasado apenas dos meses desde el inesperado anuncio de retirada de Nico Rosberg de la Fórmula 1. Él lo resume muy fácil: no le queda nada por hacer en la F1 y sí en otros ámbitos. Ahora habla de cómo le va la vida de jubilado, donde ha conseguido lo único que el dinero no podía, el único lujo del que no disfrutaba: tener tiempo.Pues es verdad, es un poco raro. Yo voy a estar en algunas carreras. Me gusta ir y estar cerca del deporte, me encanta y voy a ser un fan a partir de ahora.Pues por Lewis Hamilton, porque si gana otra vez el Mundial le dará más valor a mi título (risas).Bueno, necesito un poco más de tiempo, pero quiero encontrar un camino para devolver algo a la gente. Estoy visitando hospitales y quiero encontrar algo que esté muy cerca de mi corazón.No tengo miedo de que me den ganas porque estoy seguro de haber elegido lo mejor. Claro que habrá momentos... pero tengo muchos intereses, otras pasiones de verdad, de todos lados y seguro que el próximo capítulo de mi vida también va a ser fructífero.No, ya está no, pero sí que dijo que son las tres cosas más importantes para un piloto en la Fórmula 1, es verdad.Mi felicidad está un poco más alta porque he ganado contra él. Ganarle es otra cosa, es de los mejores de la historia de la Fórmula 1; está ya en varios top de clasificaciones de la historia y ganarle es lo mejor que he podido hacer.Ahora soy un fan, y por ese lado es muy fácil responder. Todos dicen Alonso y yo lo digo también, porque serían fuegos artificiales con Hamilton, chispas (más risas). Como fan, sería bonito, pero por la parte del equipo no puede ser y han encontrado una gran solución. Bottas va rápido y lo puede hacer muy bien. Claro que Hamilton estará a un nivel muy alto y será difícil ganarle.