"Ahorita no tengo interés de estar en selección"

En plática exclusiva con EL GRÁFICO, Darwin Cerén lamentó la salida del entrenador colombiano, Eduardo Lara, del trabajo de selecciones salvadoreñas. No ocultó su descontento por le hecho de que la dirigencia de la FESFUT corte constantemente los procesos de selección mayor.

Desde su trinchera, el volante nacional pidió que el actual comité ejecutivo de la FESFUT deje el fútbol cuscatleco en manos de personas que quieran trabajar de lleno para el desarrollo del balompié criollo.



¿Qué opinión tiene sobre la salida de el entrenador colombiano Eduardo Lara de selecciones nacionales?

Es triste lo que se está dando. No era lo que jugadores y afición esperaban. Este es otro proceso que se echa a perder. La mala cabeza que ahora está dirigiendo el fútbol está haciendo que el fútbol de El Salvador se estanque, que no avance. Da tristeza por el profesor Lara porque era un gran profesional. Había dado mucho para nosotros.

Este lunes hizo algunos señalamientos a la gestión de la FESFUT. ¿Mantiene su postura de que los federativos actuales deben dar ya un paso al costado?

La verdad es que se toman muchas malas decisiones que quizá ya es tiempo de tomar una buena decisión y de dejarle el cargo a gente que le interese el fútbol, que de verdad trabaje por el fútbol. Estaba viendo una entrevista en la que se estaba diciendo que el presidente actual de la FESFUT, Jorge Rajo, se quiere reelegir. Pensé que era una broma, pero veo que es en serio. Creo que ya es tiempo de hacer un cambio que marque diferencia, ya es tiempo de dar pasos, aunque sean poquitos, para adelante. Ya estamos viendo que todo mundo no está pasando por un costado y por otro. Nosotros seguimos retrocediendo, seguimos tomando malas decisiones. Cuando no se quiere hacer nada, sobran las excusas. Cuando no se tiene la capacidad de hacerlo, sobran las excusas. Pero ya no es momento de justificar, sino que de sentar cabeza y tomar buenas decisiones y hacer algo por el bien del fútbol. Ya es tiempo de mejorar y no seguir caminando como cangrejos.

Alexander Larín, su compañero de selección mayor ha dicho que por ahora no ve necesario ir a la selección mayor. ¿Comparte ese pensamiento?

La verdad es que sí. Creo que ya muchos de los jugadores estamos aburridos de ver lo mismo. Se siguen arruinando procesos, no se trazan metas. Al final te estancás porque cortan el proceso que ya se traía. Ahorita no tengo ningún interés de estar en selección. Demasiadas cosas están pasando y ya es momento de pensar. Por mucho cariño que uno le tenga a la selección, creo que esta situación afecta. Al final, te toca empezar de cero, prácticamente. Nunca avanzás y ya es de pensarlo. Ya tenemos muchos procesos cortados. Creo que de parte de la dirigencia no se nos ha respetado como jugadores. Ya es tiempo de que los jugadores nos hagamos respetar y tomemos nuestras decisiones.

¿Hablará con sus otros compañeros de selección para plantearles que reconsideren su decisión de ir a la selección en los próximos llamados?

Siempre se ha estado en comunicación con el grupo, pero yo no puedo decidir por otras personas. Yo me hago responsable de mis decisiones. Estoy completamente seguro de que ahorita no vale la pena ir a la selección. Cada quien debe tomar su decisión. Fuera bueno que cada uno tomara su responsabilidad. No se puede estar caminando solo para atrás todo el tiempo. Hay que valorar lo que se está haciendo y tomar sus propias decisiones.

¿Ya habló con su compañero de equipo, Arturo Álvarez, sobre la salida de Eduardo Lara?

Fue un tema que ya tocamos. Él también está lamentando la situación. No entendemos cómo es posible que seamos una selección que cambia técnico a cada momento, en cada torneo, estrenamos técnico. Mientras la gente que ahora está encargada de nuestro fútbol no decida dejar esto en manos de gente que de verdad quiera sacar adelante nuestro fútbol, esto va a seguir así. Siempre hablamos de lo mismo año tras año y nunca mejoramos. Estamos estancados en un hoyo, que en lugar de irlo tapando, lo vamos abriendo más.

¿Qué responde a las declaraciones del federativo, Hugo Carrillo, en cuanto a que habría preguntarse por qué la selección salvadoreña no es atractiva en este momento para amistosos contra combinados mundialistas?

Ellos pueden decir lo que quieran. Si tú puedes ver hemos hecho buenos torneos. Hicimos una buena Copa Oro. El profesor Lara podía conseguir los amistosos que quisiera. Él es muy respetado. Pero en la FESFUT no lo dejaron, porque nunca hay dinero. Pero hay que trabajar y no solo quedarse sentado, esperando a que alguien te llegue a regalar. Siempre habrá selecciones que quieran jugar. Antes jugamos contra España y Argentina.

Pasemos ahora a su llegada al Houston Dynamo. ¿Cómo han sido estos primeros días con el equipo naranja?

Muy contentos con el recibimiento. Este es un equipo que llama mucho la atención. Estoy muy contento de formar parte de este club. Gracias a Dios se dio la oportunidad de venir acá y el más contento soy yo.

¿No lo satisfizo la oportunidad de seguir en San José?

Yo tenía la opción de seguir en San José. No fue porque San José no me quería; yo busqué salir de San José. Las puertas quedaron abiertas en ese club. Busqué, más que todo, una mejor estabilidad para la familia.

¿Qué le dicen las llegadas de Andrés Flores y Dustin Corea al Timbers Portland, de la MLS?

Contento que más salvadoreños vengan a la MLS. Contento de que ellos puedan tener la oportunidad de jugar en esta liga. Tienen las condiciones para mantenerse ahí. Les deseo lo mejor, que les vaya super bien.