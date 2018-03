Al fin pudo

Lee también

Cuatro meses que fueron como 70 años. Cuatro meses los que tenía FAS sin victoria y que se acabaron ayer, y 70 años los que celebró entre semana y a cuyo pastel le puso ayer la cereza con su primer triunfo del torneo. El tigre ruge otra vez.El público que fue ayer al Óscar Quiteño terminó cantando y ovacionando con palmas tras la primera victoria de FAS después de cuatro meses. Ganaron a Dragón por 2-1 y dejaron atrás una racha casi histórica de 15 partidos sin ganar, con lo cual retomaron confianza y rumbo en la tabla.Los tigrillos, dirigidos en el área técnica por Jaime Medina –ante las ausencias de Osvaldo y Sergio Escudero por expulsión–, rozaron el desastre, planearon la frustración, pero acabaron con la sonrisa pintada en el rostro.Tardada, como ha sido la espera por que llegara la victoria, fue la definición del encuentro. Un primer tiempo sin daños y un segundo que caminaba sin sobresaltos se rompieron en la recta final del partido, cuando goles y emociones llegaron tomadas de la mano.Comenzó con el tanto mitológico, convertido por el hondureño Georgie Welcome al minuto 77 y que parecía hundir más en la depresión a los asociados. Empero, no fue así.Ya le habían anotado dos goles a los tigrillos, pero a la tercera tocó la vencida. Un minuto después del tanto de Welcome apareció el cabezazo de Alan Murialdo para poner el 1-1. Y al 89’, en una repetición del primer tanto, Murialdo repitió el cabezazo y la celebración. FAS había vuelto a ganar.