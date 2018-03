Alan Murialdo listo para debutar con FAS

Lee también

El argentino Alan Murialdo, último fichaje de FAS para el Clausura 2017, manifestó que se encuentra feliz y agradecido con la gente del equipo tigrillo por la oportunidad de jugar la liga nacional y sumar su tercer equipo en fila tras hacerlo con Dragón y Luis Ángel Firpo en el 2016.El atacante de 24 años aseguró que “la oportunidad de llegar a jugar a FAS llegó gracias a Dios por parte de mi representante. Tuve varias ofertas acá como llegar a jugar en Santa Tecla, pero al final no se concretó por lo que le dijeron a mi representante que la mejor opción sería el FAS y acá estoy para buscar aportar al equipo a ganar ese título que se le ha negado en torneos anteriores”, manifestó Murialdo que participó el pasado miércoles en el amistoso que FAS cayera 3-1 ante el local Racing Juniors de Armenia de la segunda división y donde la nueva pieza foránea del equipo blaugrana anotó el único tanto fasista.Acerca de su corta estancia en Santa Ana, Murialdo no muestra queja alguna en lo físico y aclara que “me siento bien físicamente, llegué apenas el martes de esta semana al pais luego de estar con mi familia en Argentina para Navidad y Fin de Año y me metí ya de lleno a los entrenos con FAS, poder debutar ante el Firpo el próximo miércoles es algo que deseo hacer, debutar jugando en casa siempre es bueno y qué mejor hacerlo ante ellos”, aseguró el espigado atacante gaucho que ha anotado 10 goles en el fútbol local.