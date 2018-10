Alberto Castillo: “No me hago responsable de esta derrota”

La impotencia se apoderó del banquillo del Isidro Metapán luego de la derrota en casa a manos del Audaz por la jornada 15 del Apertura 2018.

El rostro desencajado del peruano Alberto Castillo resumía todo al reprochar las ocasiones de gol que sus pupilos fallaron en el partido.

El estratega peruano fue de los últimos en salir de la cancha del Jorge Suárez Landaverde y soportó los insultos y gritos de desaprobación del público del sector general, que lo esperó para desatar su frustración por no ganar otro juego de local.

"Lamentablemente el público no sabe de fútbol . Que público en el mundo abuchea a su equipo y le aplaude al rival, un equipo que pudimos haber goleado esta noche", aseveró con reproche Castillo.

"Uno como técnico no puede, a la hora del partido, entrar a la cancha y meter los goles. Siempre ha sido así. Fallamos ocasiones de gol que luego lamentamos. Lo que enoja es que son cosas que se practican durante la semana y a la hora de la verdad no se hacen. Como técnico siempre doy la cara a la hora de no ganar, menos hoy, este juego no lo perdí yo, me hago responsable de todos los juegos que hemos hecho, menos de éste", sentenció.

"La gente ha visto todas las oportunidades de gol que generamos y por eso no comparto su reclamo hacia el equipo y hacia mi persona. Pero si ellos miran diferente el partido entonces de manera respetuosa digo que se queden con su análisis", afirmó con molestia.

Acerca de las posibilidades que hay para meterse a la siguiente etapa del torneo, a falta de siete jornadas y cuatro juegos de local, Castillo es de la idea que no todo está perdido.

"No veo que haya un antes y un después con esta derrota a nuestra idea de clasificarnos. Se puede alcanzar en casa. Se han hecho buenas presentaciones fuera y en casa lo que ha hecho falta es el gol, pero el torneo no se acaba con este partido, siempre voy hasta el final, pero la afición ve otro partido distinto al que yo miró, así de sencillo", destacó antes de abandonar la cancha bajo una lluvia de insultos y de objetos que lanzaron hacia la cancha los aficionados.