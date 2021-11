Alberto Castillo, técnico del Águila: "Le pido a nuestra afición que no arme novelas"

Alberto Agustín Castillo, técnico del Águila aseguró que las dos caídas consecutivas tendrán su impacto en la cuestión anímica en el grupo, pero confía en que el equipo seguirá derrochando buen fútbol en la siguiente jornada.

El entrenador peruano también lamentó la derrota del Águila frente al Alianza en el estadio Juan Francisco Barraza, lo que significó la segunda derrota consecutiva del equipo tras su llegada el conjunto emplumado.

"A mí nadie me va decir que el equipo jugó mal uno de los 9 partidos, los jugamos bien los 9 que jugamos, pero nos está faltando ese puntillazo final", dijo en declaraciones.

"Las dos derrotas pesan en la parte anímica, pero en lo futbolístico creo que seguimos intactos", agregó.

Castillo lamentó la actitud de algunos jugadores del Alianza de tirarse en la cancha para ganar tiempo en el último tramo del partido.

"Es una vergüenza que en los dos últimos partidos los dos rivales se nos han tirado al suelo, o es una virtud de nosotros en el aspecto físico, pero ya que dejen de tirarse, este país necesita gente que juegue al fútbol, no que se tiren al suelo", expresó.

También hizo el llamado de calma a la afición argumentando que su equipo mantiene el nivel de juego.

"Le pido a nuestra afición que no arme novelas, a la prensa que no arme novelas, al ex técnico que no arme novelas, aquí se está trabajando bien, lastimosamente en estos dos últimos partidos a pesar de ser mejores que el rival no hemos podido puntear", finalizó.