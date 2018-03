Alcaldía de San Miguel será única administradora del estadio Barraza

Lee también

El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, confirmó hoy que el concejo municipal de la ciudad oriental revocó el comodato de comercialización que poseía la Asociación Atlética Negro Naranja sobre el estadio “Juan Francisco Barraza”, por lo que ahora la comuna es adminitrador único del recinto.La Asociación Atlética Negro Naranja tenía desde 2009 los privilegios para explotar comercialmente el estadio, tras un acuerdo con la administración municipal que encabezó el ex alcalde Wilfredo Salgado.Amílcar Mijangos, actual gerente deportivo del Águila, es el representante legal de la Asociación Atlética Negro Naranja. EL GRÁFICO reveló a finales de 2015 que dicha Asociación tenía en su poder dos contratos: uno por arrendamiento del terreno donde se encuentra el estadio y otro que le permitía sacar lucro del estadio. Ambos se extendían hasta el año 2023, a cambio de pagar 50 dólares mensuales a la alcaldía.Si la comuna quería cancelar ambos contratos debía cancelar 500 mil dólares a la Asociación, pero Pereira y su concejo hicieron caso omiso de esta clausula y decidieron terminar con esa relación.“Anuncié este día (ayer) en el propio estadio Barraza que se ha revocado ese malévolo acuerdo comercial con un privado (Asociación Negro Naranja) dejada por la administración anterior, donde se le otorgaba todos los derechos de comercialización del estadio”, destacó Pereira telefónciamente desde la “Perla de Oriente”.“Eso se ha revocado en reunión sostenida por el concejo municipal a finales de diciembre y entra con efecto a partir del 1 de enero de este año”, agregó.Pereira señaló que “a partir de ahora toda empresa que desea vender en el estadio Barraza debe realizar los trámites con la Alcaldía de San Miguel y no con el anterior ente privado”.El edil migueleño se mostró confiado en superar cualquier demanda legal sobre el acuerdo municipal tomado de revocar el anterior acuerdo comercial.“Estamos preparados para luchar una posible demanda al buscar revertir la cláusula de ese contrato, donde expresa que si la alcaldía revierte ese acuerdo antes que finalice el comodato, ésta debería pagarle a ese privado medio millón de dólares para hacerse del control del estadio Barraza. Pero no tenemos ningún temor de dar la batalla legal porque no es posible que se deba pagar por retomar un inmueble que es de la ciudad”, afirmó Pereira.“Es una cláusula abusiva como se le conoce en Derecho y estamos listos con nuestros abogados para buscar ganar esa batalla legal”, destacó el edil oriental.