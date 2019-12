Alcaldía de Santa Elena no se hará cargo de categoría de El Vencedor

El futuro de El Vencedor de Santa Elena en la Primera División sigue en el aire. Este martes por la tarde, la Alcaldía del municipio ubicado en Usulután informó que no puede hacerse cargo de la administración del equipo.

Mediante una carta firmada por el alcalde de Santa Elena, José Ferrufino Melara, la Municipalidad argumentó que la negativa pasa por el tema económico.

La semana pasada, Marlon Claros, presidente de los tabudos, hizo pública su intención de donarles la administración de la categoría porque ya no podía continuar al frente del club.

"Como institución encargada de velar por el interés social del municipio, se nos es difícil la sostenibilidad de una categoría en primera división", indica la comuna en el escrito, en el que hacen referencia al artículo 4 del código municipal.

Dicho artículo menciona que "las erogaciones dependerán de la capacidad económica de cada municipalidad, sin afectar la prestación de recursos básicos municipales".

En pocas palabras, la Alcaldía no puede administrar el equipo debido al tema económico y al no asumir la categoría se evita así comprometer sus finanzas y prestación de servicios.

No obstante, la carta firmada por Melara manifiesta que "de realizarse la donación de la categoría a otra institución, solicitamos como pueblo tabudo se nos regrese una categoría ya sea inferior, pero con el mismo nombre de Club Deportivo El Vencedor".

Sin embargo, el actual presidente del equipo de liga mayor, Marlon Claros, fue enfático en una plática telefónica con esta redacción en que no está vendiendo al equipo, sino más bien buscó que la comuna administrara la categoría.

Al no verse esta posibilidad, Claros advirtió que tendrá que buscar empresarios del municipio o si no, "optaré por donar dicha categoría a cualquier otra institución deportiva o social".

Esto implica que, sea quien sea que administre a El Vencedor en el Clausura 2020, incluso si fuera un grupo de dirigentes de otro equipo, este mantendrá el nombre de CD El Vencedor, ya que no se pueden realizar cambios nominales entre torneos de una misma campaña, hasta el Apertura 2020.

Te interesa: Presidente de El Vencedor anunció que donará categoría del equipo.

"No estamos vendiendo la categoría, no es que queramos recuperar el dinero invertido. Lo que queremos es que otra persona, otro grupo de helénicos, si lo toman a bien, se hagan cargo del equipo. Venderlo no", dijo Claros sobre sus pretensiones.

Esta es la carta que publicó la Alcaldía de Santa Elena: