Aldaír Rivera, del Sonsonate, se lesionó ante FAS y estará de baja al menos tres semanas

El jugador Aldaír Rivera, volante tecleño de Sonsonate, sufrió una elongación de ligamentos en tibia y peroné grado II y una leve fisura en su peroné derecho tras chocar con el argentino-salvadoreño Guillermo Stradella de FAS a los 10 minutos de juego del encuentro de este sábado.

Rivera fue sacado en camilla del campo de juego y trasladado a un hospital privado de la ciudad de Sonsonate para la respectiva revisión y tratamiento médico.

Carlos Villagrán, gerente deportivo y representante de Sonsonate ante la liga mayor, acompañó al jugador nacional para saber si el jugador quedaba ingresado o no en el nosocomio sonsonateco.

Luego de una hora el dictamen médico, y tras la radiografía que se le practicó, se dictaminó como primer diagnóstico una fisura en su peroné del pie derecho, según confirmó el médico que lo atendió, Óscar Ayala.

Se le realizará una radiografía a Aldair Rivera pic.twitter.com/w6yg480HXv — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) November 3, 2019

Posteriormente, el ortopeda William Arana quien luego de revisar el miembro inferior del jugador tecleño determinó que "el jugador ha sufrido una lesión del ligamento tibioperoneo anterior de su pie derecho aparte de la fisura, no es necesario el ingreso ni operarlo, se le tratará de forma ambulatoria y la incapacidad será de cuatro a cinco semanas para que retorne a las canchas", destacó el ortopeda.

Arana dijo además que el jugador cocotero "portará una bota corta de fibra de vidrio la cual deberá portar por un mes, se le está tratando con analgésicos la inflamación y el dolor por la lesión", acotó.

HABLÓ ALDAÍR

Rivera comentó, tras recibir el reporte médico que "lamento mucho lo que me ha sucedido, quería jugar ese partido y me dolió salir así", afirmó. "Recuerdo que fuimos a pelear la pelota con Stradella y en la acción caí mal ya que el tobillo se me dobló para adentro y me provocó un desgarre del ligamento", aseveró Rivera quien confirmó que es su segunda lesión más grave de su carrera deportiva.

"Es mi segunda lesión grave tras romperme los ligamentos cruzados de mi rodilla izquierda en Santa Tecla donde estuve ocho meses fuera. Por ahora me han dado 21 días de incapacidad preliminar y podría regresar al menos en cinco semanas, posiblemente me pueda perder semifinales o en el peor de los casos los cuartos de final, me regreso a mi casa en Santa Tecla a intentar recuperarme pronto", confesó.