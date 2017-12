Alejandra Herrera: “Hacen falta dirigentes más protagonistas”

Alejandra Herrera Reyes, jugadora cuscatleca del River Plate y seleccionada nacional, es de la idea que el fútbol femenino en el país debe verse menos como un negocio y apostársele más como una organización, con una dirigencia comprometida.

De igual forma, evaluó el 2017 a nivel deportivo, en donde destaca su título de campeona de la liga argentina con las "Millonarias" y su participación en la Copa Libertadores Femenina.

¿Cuál es el balance deportivo que hacés de este 2017?

Este año ha sido el mejor desde que llegué a River. Personalmente he evolucionado y he crecido a nivel deportivo y he crecido como persona. Esta experiencia me ha ayudado a crecer en mis expectativas y tener más metas.

¿Cómo recordás ese título con River Plate en la liga argentina? ¿Qué es lo que más se te viene a la mente?

Fue con muchos nervios y ansias que terminamos ese partido contra Huracán. Para mí fue la gloria porque era lo que tanto buscábamos y luchamos por conseguir. Matemáticamente se nos dieron los resultados y sabíamos que no estaría fácil. Cualquier error que cometiera Boca nos daba chance de ser campeonas y fue así.

Lo disfruté y en ese tiempo fue mi mayor consagración deportiva, quedar campeona en Argentina y tener la oportunidad de ir a la Copa Libertadores.

¿Cuáles fueron las sensaciones al jugar Copa Libertadores Femenina?

En la Libertadores nos propusimos que cada juego fuera como el partido de nuestras vidas, que era jugarlo y ganarlo, porque iba a ser una escalera en mi carrera. No nos pusimos techo porque llegamos con muchas expectativas y era nuestra primera Copa. Cualquier cosa podía pasar porque no conocíamos mucho a nuestros rivales y viceversa.

Por suerte pudimos resolver y logramos subir al podio, que era algo soñado. Tenía en mente que sería una vitrina para buscar nuevas oportunidades y seguir creciendo.

Volviste a la selección (para Juegos Centroamericanos); más allá de los resultados ¿qué sentiste al ponerte de nuevo la azul y blanco?

Tuve dudas, pero pudo más el amor a la camiseta y el competir y representar al país. A pesar de los resultados, cada torneo internacional sirve de vitrina y eso es en lo que pienso, en hacer un buen desempeño para seguirme mostrando.

¿Qué falta para que despegue el balompié femenino en el país?

Además del apoyo económico para tener buenas condiciones, hace falta más organización y dirigentes que sean protagonistas, que apuesten por el fútbol femenino y que tomen de espejo a Nicaragua y Costa Rica, que con poco van creciendo día a día.

Deberían tomar de ejemplo a Nicaragua, que ya nos superó a nivel de liga femenina.

¿Qué diferencia viste con el fútbol de Argentina?

La diferencia es abismal, no solo por el apoyo o condiciones que ofrece el fútbol argentino, sino por el nivel o la intensidad que exige. Están arriba de nosotros, Argentina es muy competitiva, se vive el fútbol y nosotros no lo vemos así.

Nosotros lo vemos si es negocio y si los dirigentes obtienen beneficios aceptan y si no, no. Es mucha diferencia la que hay. No nos vayamos lejos, también están Nicaragua y Costa Rica.

¿Cuáles son los retos que te planteás para 2018?

Personalmente seguir aumentando mi nivel, adquirir más experiencia y tengo la ilusión de jugar en otro lado, en donde el nivel me exija y me haga crecer más. Si no, seguir en River y volver a pelear el campeonato y pelear la Libertadores.

¿Cómo sentiste al volver al país y ver a tus padres nuevamente?

Tenía casi tres años de no venir y extrañaba estar en casa. El apoyo siempre lo tengo pero es diferente tenerlos físicamente o solo sentir la presencia. Gracias a Dios tuve la oportunidad de venir y estar con mis papás, que es lo que más extrañaba.