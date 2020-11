Alejandra Zavala, sobre Gambito de Dama: "Es bastante inspiradora"

Gambito de Dama, la miniserie original del gigante del streaming Netflix que arrasa en más de 90 países alrededor del mundo y que en sus primeros 28 días de estreno superó las 62 millones de producciones, está siendo comentada por todo mundo, amante o no del deporte ciencia.

Según los expertos, la producción que narra la historia de la estadounidense Beth Harmon vino a reivindicar el ajedrez a nivel mundial con una historia donde nuevamente se pone en entredicho el papel real de la mujer en la sociedad.

Lo anterior lo comparte Alejandra Zavala, la ajedrecista salvadoreña que en los últimos años ha sido parte del top 3 de mejores atletas en la rama y que ha dado -entre otras más- medallas de oro centroamericanas, regionales y olímpicas al país.

Alejandra Zavala campeonas mundiales en la disciplina deportiva de ajedrez, realizada la sesion de fotos en las instalaciones de la Federacion de Ajedrez. Foto: El Gráfico

Para Zavala, la serie muestra la cruda realidad con respecto a la creencia en que el ajedrez es un deporte de hombres.

"Me identifiqué con la serie porque aquí en El Salvador los que generalmente juegan son hombres, entonces, por lo menos cuando yo estaba pequeña me acuerdo que decían ´ay la niña´, no les parecía cuando las niñas ganábamos, entonces me sentí bien identificada en esa parte de la serie", dijo Zavala.

Por otra parte, la estudiante de geofísica de 23 años de edad, asegura que la miniserie Gambito de Dama, también vino a inspirar a "muchas" a jugarselas por el ajedrez.

"La serie es bastante inspiradora, porque ella, a pesar de todas sus dificultades -que queda huérfana, que tiene problemas con las pastillas y el alcohol- ella lo va superando, creo que es lo que más se le ha apegado al mundo del ajedrecista", opina Zavala.

Gambito de Dama es una serie original de Netflix creada por Scott Frank (Shameless, Godless, The Lookout) y Allan Scott, cuyo estreno en la plataforma tuvo lugar el pasado 23 de octubre de 2020.

Zavala recalca el término "inspiradora" sobre Gambito de Dama, lo que hace traer un recuerdo donde con la selección nacional ganaron una medalla de oro en el campeonato mundial de ajedrez, que es la máxima competición a la que una ajedrecista aspira.

"Recuerdo que cuando el equipo femenino ganamos la medalla de oro de una medalla olímpica, más niñas se incentivaron a jugar ajedrez, en la Federación pasamos de tener torneos femeninos de 15 niñas, a tener hasta 30, entonces siento que ahora las niñas, con esta serie que el personaje principal es una mujer, creo que se incentivan a jugar más ajedrez", recordó.

Actualmente, Alejandra Zavala afirma que hay un relevo generación en el ajedrez femenino salvadoreño y ella está en medio de la vieja escuela y la nueva, por lo que ven en los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla la oportunidad de volver a poner al deporte ciencia criollo donde debe estar: en lo más alto del podio.

"Debido a la pandemia, no hemos tenido muchos torneos, nos hemos quedado en stand by, pero la última vez que jugamos un centroamericano fue en el 2019, en Honduras y quedamos en segundo lugar. Ahora nos estamos preparando para los Juegos Centroamericanos de Santa Tecla y esperamos volver a quedar en primer lugar, así como se hacía antes de todo esto", concluyó.