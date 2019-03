Alex Larín: "Ganamos 2-0 y clasificamos a Copa Oro"

Dentro de los invitados de lujo que acogió el Monumental estadio Cuscatlán está noche para el juego eliminatorio ante Jamaica en la ruta hacia la próxima Liga de Naciones de la CONCACAF estuvo el seleccionado nacional Alexánder "Cacho" Larín quien llegó a pie al sector de Platea buscando no ser reconocido por los aficionados al portar una gorra blanca y una chamarra, pero el ex jugador de Alianza no se escapó de las miradas de los aficionados y de la prensa deportiva.



"Feliz de estar acá, vendo para apoyar a la selección y la verdad emocionado por el ambiente que hay alrededor del estadio. Me siento motivado por estar acá apoyando a los compañeros, sé que están en una situación difícil para clasificarse pero es un buen grupo, ayer los visité y les puse desear buena suerte para que podamos clasificar está noche y esperando que se juegue bien", afirmó Larín.



Sobre su recuperación, el jugador del Comunicaciones de Guatemala confesó que "mi recuperación va por buen camino, en tres semanas debo viajar a México para que me den el alta médica y luego presentarme a mi equipo para iniciar mi labor en los entrenos y poder trabajar fuerte para ser convocado a la selección a futuro", acotó.

Sobre el plantel de De los Cobos, "Cacho" Larín dijo que "ante Guatemala los miré bien, pero no hay que entrar confiados al partido ya que Jamaica tiene buenos jugadores, muchos de ellos juegan en la MLS y nosotros debemos poner lo nuestro, venimos para apoyarlos y confiado que lograremos un triunfo por 2-0", afirmó el sueldo jugador capitalino.