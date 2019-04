Álex Larín, cerca de recibir el alta: "La ansiedad siempre ha estado"

Alexánder Larín, cerca de su regreso a las canchas. El jugador salvadoreño, quien fue intervenido quirúrgicamente en octubre para corregir una lesión en la rótula izquierda, viaja este miércoles a México para someterse a una revisión por parte del doctor Rafael Ortega.

Si todo sale bien, tendrá el alta médica con su club Comunicaciones de Guatemala.

En declaraciones a Guatevision, Cacho Larín mencionó que ''Gracias a Dios estamos a días de que me den el alta, por eso se está organizando el viaje a México para solo ir a traer el alta médica y es algo que se le da a todo jugador porque fui operado en México. El viaje no es por ninguna cosa extraña, me he sentido bastante bien y he hecho trabajo reducido con el grupo y espero estar en unos días para ser una opción para el equipo''.

Larín, quien se lesionó en su debut con el club Cremas en julio pasado y tuvo una recaída en septiembre, está en la fase final de su recuperación.

''La ansiedad siempre ha estado, fue una lesión bastante dura y difícil, hay momentos donde me desesperaba mucho pero ahora estoy a días y debo agarrarlo con calma e ir pensando en regresar bien y ponerme a tope para el cierre del torneo''.