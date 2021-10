Alex Roldán: "Es un partido difícil pero estoy animado para jugarlo"

Alex Roldán es uno de los legionarios que estarán a la disposición del entrenador Hugo Pérez para los partidos ante Panamá, Costa Rica y México. El jugador de Seattle Sounders de la MLS, consideró el partido ante los canaleros como un duelo "difícil", pero cree que están las condiciones para celebrar el primer triunfo en la octagonal.

"Vengo muy animado para enfrentar a estos equipos en el Cuscatlán, listo para un partido bueno y enseñarle a la afición que estamos aquí para dar la competencia en la octagonal. Listo para echarle ganas y ganar el juego", comentó en sus primeras valoraciones.

El juego está programado para este juves a las 8:05 de la noche en el Cuscatán, donde Panamá nha logrado en cinco visitas en los últimos 45 años poder sumar al menos un punto en su serie particular jugando en en San Salvador.



"Va a ser un partido muy difícil ante Panamá, tiene jugadores muy buenos y rápidos, ojalá podamos parar sus contraataques y tener mejores oportunidades de meter gol porque necesitamos un gol para ganar el juego. Ese partido va a ser bien difícil pero estoy muy animado para jugarlo", expresó el futbolista de madre salvadoreña y padre guatemalteco.



Una de las preguntas que el legionario respondió a La Selecta TV fue en qué posición se siente mejor jugando.



"Yo he jugado en muchas posiciones en mi carrera , ahorita estoy de extremo pero donde el profesor me necesite yo estoy listo y disponible para poner el esfuerzo y ayudar al equipo. Como lo ha hecho muchas veces me puede mandar a otras posiciones y tratar de hacer lo mejor", explicó.



Alex también comentó sobre el partido ante México en el Cuscatlán en el cierre de la ventana FIFA de octubre. El juego ante los aztecas será el 13.



"Contra México va a ser un partido bien difícil, todos conocen a México que es un equipo bien grande y con mucho talento pero nos animamos a jugar un partido muy bueno contra ellos y enseñarles cómo les enseñamos en la Copa Oro que si se puede jugar contra equipos así.



"El mensaje para la afición es siempre es lo que han hecho en las últimas veces, llegar aquí a darnos el esfuerzo que necesitamos para ganar el juego y ojalá podamos tener el estadio Cuscatlán lleno", agregó el jugador de 25 años.