Alex Roldán y Mario González son los que suman más minutos con la selección de El Salvador

El portero Mario González y el lateral Alex Roldán cuentan con 540 minutos de juego con la selección de El Salvador, es decir todos los posibles en lo que va de la eliminatoria, por lo que el cuerpo técnico los ha tenido como bastiones.

En el caso de Roldán, jugador del Seattle Sounders de la MLS, ha sido un auténtico comodín al jugar como lateral derecho, lateral izquierdo o como volante interior. Además, es el capitán de la selección.

En las seis fechas de la octagonal disputadas hasta la fecha, la selección de El Salvador tiene dos elementos que han jugado todos los minutos disponibles. Ellos han visto actividad en todos los encuentros siendo también los más regulares en cuanto a su rendimiento.

Mientras que el portero González ha sido el fijo desde el torneo Preolímpico bajo la dirección de Hugo Pérez en la azul. Ha recibido los siete goles bajo los tres postes de la azul. Después de ellos, los jugadores con más minutos en la eliminatoria son: Bryan Tamacas (501), Narciso Orellana (399), Joaquín Rivas (392) y Marvin Monterroza (389). Mientras que los que menos minutos han visto son: Erick Rivera (10), Pablo Punyed (25) y Melvin Cartagena (32).

Hay que tomar en cuenta que algunos jugadores no han visto actividad y que habitualmente han sido titulares, como el caso de los defensores Eriq Zavaleta y Ronald Rodríguez, quienes no jugaron ni un minuto en estos tres partidos de octubre por lesión. En tanto que Narciso Orellana no jugó ante México por expulsión.