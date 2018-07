Alexánder Larín: "La lesión no es muy grave"

El sábado debutó el salvadoreño Alexánder Larín con Comunicaciones de la liga de Guatemala, ante el Xelajú, pero fue sustituido a los 35 minutos. Se fue lesionado.

Se confirmó el diagnóstico médico. Tiene un esguince grado uno en su rodilla derecha.

El jugador brindó declaraciones a Radio La Red de Guatemala luego de realizarse una resonancia magnética y, aunque no precisó el tiempo de recuperación, se prevé que estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas.

El volante salvadoreño usa muletas para apoyar bien su pierna derecha. Se lesionó la rodilla. /FOTO: Infinito Cremas.

"Lamentable lo del sábado pero lo importante es que el cuerpo técnico me ha dado la confianza de que me tome mi tiempo para recuperación, todos saben que es un esguince grado uno y no sabemos cuánto tiempo estaré al margen del grupo pero lo importante es comenzar la recuperación. Lo bueno es que no es muy grave. Pienso estar lo más pronto posible", comentó "Cacho".

Sobre cómo se produjo su lesión, el jugador agregó: "Fue una jugada sin gracia, traté de puntear la pelota al jugador de Xelajú y se me recostó en mi rodilla y allí vino mi lesión pero hay que sacarle el mayor provecho a la recuperación y espero volver pronto. Las cosas me estaban saliendo bien con el técnico Willy Coito Olivera pero por cosas de fútbol estamos propensos a sufrir lesiones. Hay plantel para seguir jugando con la misma idea que tiene igual y está la oportunidad para otros compañeros".

En tanto el doctor de los Cremas, Fredy Fernández, comentó previo a conocer el resultado de la resonancia magnética: "Creemos que no es nada de gravedad, aunque sí creemos que es algo importante, porque no lo deja apoyar el pie. Ya se le dio medicamentos. Lo vemos mejorado. El dolor ha disminuido. No hay edema en la rodilla derecha, aunque apoya con muleta para no cargar la rodilla".