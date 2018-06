Alexánder Larín: “Me voy de Alianza por la puerta grande”

En plática con EL GRÁFICO, el volante cuscatleco Alexánder Larín habló de su salida del Alianza y su llegada a los cremas del Comunicaciones, uno de los dos equipos más populares de Guatemala.

El cuscatleco tendrá con los albos chapines su tercera experiencia internacional. Antes lo hizo con Herediano de Costa Rica (campeón en 2015) y Juárez de México (2016).

¿Cómo llega a las filas del Comunicaciones de Guatemala?

Estoy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Voy a un club grande, con mucha historia a escala de toda Centroamérica. Que le den seguimiento a uno es bueno. Una nunca sabe cuándo se le va a presentar la oportunidad de poder salir otra vez. El profesor William Coto me dijo que desde hace tiempo me venían dando seguimiento. Me siento feliz, dichoso, porque voy a un equipo con mucha historia.

Los clásicos guatemaltecos serán especiales para usted. Se va a enfrentar a un Municipal que tiene en sus filas a su paisano y compadre, Jaime Alas...

Sí. Desde que comenzamos a negociar estuve hablando con Jaime. Fuera del fútbol tenemos una relación muy cercana. Soy el padrino de Daniela, la hija menor de él. Va a ser bonito enfrentarnos, sabiendo que los dos trabajamos para equipos diferentes y con mucha tradición en Guatemala.

Será el clásico de los compadres...

Lo mismo le dije a él. Va a ser bonito disfrutar esos partidos. A la gente de Comunicaciones le gusta ganarlos, también al equipo de Jaime. Será bonito enfrentarnos y que gane el mejor.

¿Qué opina de esta tercera experiencia internacional?

Antes lo hice con Herediano y Juárez. Ahora vamos con Comunicaciones a tratar de poner en alto el nombre de El Salvador. He tenido muy bonitas experiencias en mi corta carrera de fútbol. Me he sentido feliz, dichoso. Me he sentido querido en los equipos a los que he ido. Ojalá que en Guatemala sea así. Espero lograr otro título en mi carrera, que es lo que busca todo jugador.

¿Cómo cerró su capítulo con Alianza?

Bien. Salgo muy bien del Alianza. Traté de quedarme, pero fui viendo el crecimiento de mi carrera. Es un reto bonito ir a Guatemala. Del Alianza me voy opor la puerta grande, con un bicampeonato que me había costado tanto acá en el país. Me voy bien y espero regresar algún día.

Hablemos de seleccción nacional. El gafete de capitán le llegó para el amistoso contra Honduras, ¿Cómo tomó ese privilegio?

El gafete de capitán es algo que requiere mucha responsabilidad y jerarquía. Felicito a los jugadores que debutaron, porque lo hicieron bien. Eso requiere compromiso. A los que llegan a la selección por primera vez les inculcamos que son bienvenidos si es para sumar.

Al final del juego vimos que llegó a la puerta del camerino de Honduras para agrdecer a los jugadores de ese combinado por haber colaborado con el minuto de pausa, ¿fue iniciativa de los jugadores salvadoreños?

Como lo dije antes, no tenemos nada en contra de nadie. Nosotros lo hacemos porque las cosas se arreglen. No sé quién va a quedar de presidente en la FESFUT, pero nosotros queremos que se respeten los procesos. Hoy en día estamos es una nueva era con Carlos de los Cobos y sería bonito que respetaran eso. Estamos cansados de que se corten procesos. Eso lo pone mal a uno como jugador. Es hora de que hagamos algo por el fútbol, de que nos organicemos bien, por amor al país.