Alexánder Larín, del Alianza, sancionado con tres partidos de suspensión

La Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sancionó con tres partidos de suspensión al zurdo Alexánder Larín, mediocampista del Alianza, después del incidente con Wálter Guevara Canales, central del Limeño, en el partido del domingo anterior en Santa Rosa de Lima.

Guevara Canales terminó con un corte en su rostro luego del partido ante los albos, en el que tanto él como Larín fueron expulsados por un enfrentamiento en la cancha.

#Polémica | Tras el encuentro, este jugador fue atendido en una clínica, por la profundidad de la herida. Así explican la situación desde la interna cuchera. https://t.co/sV1iSOxqio — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 12 de marzo de 2018

"Fue Larín quien me agredió cuando traté de apartar a los jugadores para que no se pelearan. También tengo unos aruñones por el cuello. Sí, ando bien jodida la cara. Yo fui para apartar a Cáceres, mi compañero, porque lo expulsaron cuando empujó a Larín. Yo me le acerqué a Larín para preguntarle por qué tiraba la pelota. Él se me acercó y me dijo que me dejaría este recuerdo en la cara (agresión). Me metió las uñas en la cara", apuntó el zaguero del equipo santaroseño.

La agresión fue vista por uno de los árbitros asistentes y la acción fue puesta en el informe arbitral.

El volante izquierdo del Alianza, Alexánder Larín, expresó que estaba tranquilo porque "no hizo nada" y negó las acusaciones.

La Comisión también impuso un partido de castigo a Jonathan Jiménez, del Alianza, y a Jorge Cáceres, del Limeño. Wálter Guevara Canales fue sancionado con dos partidos.