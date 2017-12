Alexánder Larín pudo marcar el golazo del Apertura 2017

Alexánder Larín casi anota el cuarto gol albo con esta chilena en el segundo tiempo de la final Alianza contra Santa Tecla en el estadio Cuscatlán. Los albos ganan 3-1. #FinalApertura2017 #alianza #santatecla #estadiocuscatlan

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 17, 2017 at 2:20pm PST