Alexánder Larín viajó para ver al Alianza

Alexánder Larín, jugador del Comunicaciones de Guatemala, estuvo anoche en el estadio Cuscatlán para ver el juego en el que Alianza venció por 0-5 al Luis Ángel Firpo.

El mediocampista no puede jugar ahora con su equipo porque está en proceso de recuperación tras una operación en la rodilla izquierda, por eso aprovechó para volver a San Salvador y ver a su ex equipo.

Larín tampoco podrá estar con la selección mayor salvadoreña para los juegos ante Monserrat, este viernes, y tres días después ante Brasil, en amistoso.

EL GRÁFICO aprovechó la visita del mediocampista para platicar de su ausencia en los próximos dos juegos de la azul y blanco.

"Lamentablemente no voy a poder estar. Hay que sacarle provecho a la recuperación. Este lunes debo entrenar con normalidad (con Comunicaciones). Espero en Dios que no vuelva a pasar nada extraño. Espero poder prepararme para ser opción para Comunicaciones y luego para la selección", apuntó el cuscatleco.

SOBRE MONSERRAT Y BRASIL

El mediocampista habló de los dos juegos que vienen para el equipo absoluto, que se reunirá desde este lunes para arrancar con los trabajos.

"Monserrat no tiene nada que perder. Nosotros no nos tenemos que confiar. Los jugadores que han llamado tienen que aprovechar la oportunidad y hacer valer que ellos pueden ser opción a futuro. Contra Brasil será complicado. Será un juego bastante exigido. Esos son los juegos que le ayudan bastante al jugador nacional para seguir teniendo experiencia", apuntó el jugador del Comunicaciones chapín.

Larín aseguró que tenía mucho tiempo de no atender una convocatoria. "Se me hace raro, pero por algo pasan las cosas. Nada más tengo que recuperarme bien. El profesor Carlos de los Cobos ha estado pendiente de mí siempre. Ahora vine a ver a los excompañeros del Alianza. Siempre les he deseado lo mejor. Ganaron cómodos ante Firpo. Ojalá que este juego les de parámetros para seguir cosechando triunfos", apuntó el mediocampista del equipo crema.