Alexis Cerritos: "Sentí que no entraba en los planes de Pachuca"

En el certamen que concluyó hace unos días en México, el delantero salvadoreño, Alexis Cerritos, decidió irse a Pachuca sub-20. Pero en ese plantel, las cosas no fueron fáciles para el cuscatleco.

No tuvo continuidad en fase regular y fue hasta la liguilla, ante Tigres, cuando pudo jugar como titular, pero fue debido a que dos seleccionados sub-20 de México se fueron a Polonia para jugar el Mundial de la categoría.

Esa salida de los dos aztecas llevó a que Pachuca jugara con un 4-4-2, y ahí Cerritos sí tuvo cabida por un par de partidos. Luego, el equipo tuzo le ofreció irse a León, pero el cuscatleco no aceptó.

¿Seguirá en Pachuca sub-20?

En eso estamos. Se me han dado unas opciones acá en Estados Unidos. Hablé con directivos del Pachuca y no sabían si tenerme ahí o mandarme para León. Yo les dije que no quería eso. Todavía no se ha tomado una decisión. Lo de jugar en León estaría descartado. Les fui claro en Pachuca que no quería ir a jugar ahí.

¿De dónde son las opciones para jugar en Estados Unidos?

San Antonio y en DC United, en el equipo de la USL. Lo que quiero ahora es jugar. De nada sirve que me den un contrato de primera y no jugar. Por eso están viendo ahora si ponerme en la USL o en el primer equipo de DC United.

¿Hasta dónde se puede decir que fue buena para usted esta experiencia en México?

En la temporada no tuve tantos minutos. Terminé jugando de titular en la liguilla, fue decisión del técnico. Yo estuve ahí siempre, creo que siempre hay que tomar lo positivo. Ir a México fue una buena experiencia. Estuve solo en México y me había tocado ver la otra parte de la cara. Siempre se me ha dado la oportunidad de jugar y en Pachuca se dio vuelta la cara. Siempre he peleado por un puesto y eso ha sido lo más difícil, por lo táctico. Pero no hay que ver lo negativo a cada nuevo equipo y nuevo país al que vas a jugar.

¿Qué le faltó en Pachuca? Porque si terminó jugando como titular en la liguilla ante Tigres algo de su fútbol había convencido al entrenador.

Creo que al principio del torneo estábamos jugando un 4-3-3 y yo no encajaba en ese sistema por los jugadores que tenía el entrenador. Pero en los dos juegos de liguilla ante Tigres se fueron dos jugadores al Mundial de Polonia. Uno fue el delantero y el otro fue el 10. Por eso pasamos al 4-4-2 y ahí se me dio la oportunidad de jugar como titular. En ese sistema pude jugar. Obviamente los dos que se fueron al Mundial sub-20 tienen que jugar, son mexicanos. Yo lo que quiero es jugar, pero es un poco difícil con dos jugadores de la selección sub-20 que está ahora en el Mundial. Cuando me dijeron eso, sentí que no entraba en los planes.

Tiene 18 años de edad y ya jugó los premundiales sub-17 y sub-20. ¿Ya le hablaron de parte de FESFUT para integrar la sub-23 que competirá en julio ante Panamá, en primera ronda?

No me han hablado aún. Pero estamos esperando cualquier llamado. Sé que esos juegos son importantes, de muy buen nivel. Con esta última sub-20 estuvimos cerca de llegar al Mundial. Fue un equipo muy talentoso, lastimosamente no pudimos pasar. Hay mucha calidad en el país. Ahora lo importante es esta sub-23.

¿No le han hecho alguna oferta para jugar en El Salvador?

Había unas ofertas, pero no fue algo hablado, algo cara a cara. Ahora estoy entrenando con el DC United, de la USL. Unos días entreno con el primer equipo de DC United y otros lo hago con el de la USL. Depende el día que me quieran con el primer equipo.