Alfa Karina Arrué: "Everest es el lugar más hermoso que he visto en mi vida, pero nunca había tenido tanto miedo"

Alfa Karina Arrué, la montañista salvadoreña sigue dando de que hablar en el deporte cuscatleco.



El sábado 2 de julio, Arrué estuvo presente en el Cinemark de La Gran Vía gracias a los amigos de Banco Promérica y El Gráfico para realizar un conversatorio tratando de motivar a las personas a perseguir sus sueños y no darse por vencido.



Banco Promérica tomó a Alfa Karina como ejemplo porque ellos quieren promover la perseverancia y el desarrollo de las mujeres que luchan por sus objetivos y sueños tal como los hizo Arrué hace tres meses al convertirse en la primera salvadoreña en alcanzar la cima del Everest.



Hay que recordar que no fue fácil para la salvadoreña alcanzar el punto más alto del mundo. Arrué ya había hecho el intento en 2021 y se quedó a las puertas de lograr el hito histórico.



Antes de que Alfa relatará su aventura del Everest, las personas del Banco Promérica dieron unas palabras sobre la importancia de la aventura de Arrué y por qué han optado por apoyar a la montañista salvadoreña.



"Nosotros como Banco Promérica queremos promover este tipo de hazañas como la de Alfa porque siempre hemos apoyado el desarrollo de la mujer", comentó Julissa Amaya, representante Banco Promérica.



Luego de las palabras de Amaya, se le brindó al público presente un video resumiendo la excursión de Alfa Karina desde que llegó a Nepal hasta el momento que alcanzó la cumbre del Everest.



Fue el momento que Arrué apare ió y comenzó a explicar y recapitular toda su aventura desde sus inicios incluso recordando su experiencia en 2021 cuando no pudo alcanzar la cumbre.



"Cuando yo lo intenté el año pasado no pude ir en la primera ventana porque ya habían reservado y cuando pude escalar no hubo buen clima para alcanzar la cima, algo que me preparé mentalmente para el siguiente año", dijo Arrué.



A medida que iba contando su aventura en el Everest, la montañista fue recordando emociones y sentimientos que tuvo a lo largo de su excursión.



"Everest es el lugar más hermoso que he visto en mi vida pero nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Por mi mente pasaron todos esos momentos cuando se me cerraron puertas pero también mi deseo por no rendirme y seguir luchando. Lo más peligroso es la bajada, es dónde suceden las muertes, hay menos oxígeno y otros riesgos", expresó Alfa.

