Alfa Karina Arrué publica video cuando era azotada por el viento en el Monte Everest

Alfa Karina Arrué retorna a El Salvador luego de su aventura por tratar de llegar a la cumbre del Monte Everest, la superficie más alta de la Tierra, con una altitud de 8,848 msnm, ubicada entre China y Nepal.

Alfa Karina publicó esta mañana un video en sus redes sociales de uno de los pasajes durante su descenso del Everest y cuando es azotada por el viento en su tienda de campaña.

"Zona de la muerte, Collado sur o campo 4 en Everest, así estaban los vientos el día que tuve que bajar", comentó la montanista.

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), dará la bienvenida a Alfa Karina tras su aventura que comenzó a finales marzo y en la que se espera que la montanista de más detalles de su experiencia a más de 7,000 metros sobre el nivel del mar.

Ayer en el Güiri Güiri al Aire, Alfa Karina Arrué compartió algunos detalles y anécdotas sobre su aventura en el Monte Everest y aseveró que después de esa experiencia extrema "es otra persona".

"Es increíble la experiencia y no sé si voy a poder explicarlo con palabras, pero es una experiencia, realmente, de vida, aleccionadora de vida, de crecimiento personal y deportivo. Es tanto impacto y a la vez algo tan grande e inmenso. Si soy otra", explicó Arrué.

Zona de la muerte, collado sur o campo 4 en Everest, así estaban los vientos el día que tuve que bajar �� pic.twitter.com/W8OqeEYOPl — Alfa Karina Arrué (@alfa_arrue) June 10, 2021

Alfa Karina no descarta volver al Monte Everest y volver a experimentar esa adrenalina. "Cuando estaba en el campo 4 y pasaban las horas y la tormenta no bajaba mi primera reflexión fue decirle a la montaña gracias por haberme dejado llegar hasta ahí y le pedí que por favor me permitiera volver. Solo un montañista puede entender la necesidad de volver, esa necesidad de estar allí".