Alfa Karina: "Nunca en mi vida había tenido miedo de morir"

La montañista salvadoreña Alfa Karina Arrué arribaría el país el próximo 6 de junio al país procedente de Nepal, donde intentó hacer cumbre en el Everest hace unos días, pero que se vio frustrado por las condiciones del clima en la zona.



Alfa contó al INDES cómo fueron sus días en el Everest, luchando contra el clima. "Un día sentí que iba a morir. La segunda vez, cuando alcancé el campo 4, mientras me quitaba los crampones, en cuestión de minutos mis pies empezaron a congelarse, y eso que estaba con las botas y el traje especial".



"Ya adentro de la tienda, que era para dos personas, pero donde estábamos cinco, no podía quitarme los guantes porque se me congelaban las manos", añadió. "El viento y la nevada eran tan fuertes que dolía el cuerpo cuando me impactaba".



En su primer intento, una tormenta atrapó a Alfa Karina a la mitad de una inmensa pared de hielo. "Nunca en mi vida había tenido miedo de morir. Hasta ese día. Viera qué terrible la tormenta. No miraba nada, solo la cuerda. Y si dejaba de moverme, iba a morir congelada".



La montañista salvadoreña aseguró que se encuentra bien de salud, a pesar de haber vivido durante dos meses con el frío, el viento y la humedad en la ropa como fieles acompañantes. "Obviamente siento el cuerpo destruido, principalmente los pies y las rodillas, pero eso es normal", detalló.



"Acá está terrible lo del COVID. Todo el campo base se contagió. De mi grupo todos se enfermaron, menos yo. Incluso los sherpas también se contagiaron", lamentó Alfa Karina, quien ya había sufrido con el virus antes de viajar. "Gracias a Dios yo tuve COVID antes de viajar y quizás eso me ayudó, me dio algo de inmunidad".



Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), informó esta mañana a través de cuenta en Twitter que se prevé que Arrué llegue al país el 6 de junio.



"Amanecimos con buenas noticias. Alfa Karina está bien e inició del descenso del campo base. Espera llegar al país el fin de semana a Lukla (ciudad en Khumbu), para luego viajar a Katmandú y arribar a nuestro país el próximo 6 de junio", escribió Bukele.

