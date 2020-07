Alfredo Salala, el eterno scouting albo

El nombre de Alfredo Salala tiene crédito en la esfera del fútbol aficionado de El Salvador. Ahí laboró por casi 20 años en las filas del equipo juvenil de Alianza. Los nombre de Raúl Renderos, Rafael Burgos, Carlos Carrillo le sirven para hacerse de su cartilla de referencias. Esos son solo algunas piezas que el timonel pudo pulir al cierre de la década anterior en el equipo que tuvo Alianza en Liga Aficionado.

Salala, ahora de 68 años, nunca pudo lograr el ascenso a la tercera división con ese equipo de primera aficionado de los albos, pero si estuvo cerca. Se quedó en semifinales y finales. Pero aclara de una vez que ese nunca fue el propósito, sino la formación del talento en un equipo que fue en su momento el sustituto de una categoría de reserva, ese nivel especial suprimido por algún tiempo en el balompié nacional.

Luego, la prueba de fuego para el laboratorio de Salala fue en 2006-2007, cuando Alianza fue sancionado por un tribunal internacional para no poder inscribir jugadores extranjeros y nacionales por un año, debido a la sentencia por el caso del colombiano Jhon Marulanda. Ahí, el timonel argentino, Pablo Centrone, tuvo que ver hacia la formación del plantel en el sector aficionado y empezó a llamar a gente que había sido adiestrada por Salala. Rafael Burgos, Gustavo "Bestia" López Jonathan Barrios, Carlos Carrillo y Raúl Renderos son solo algunas piezas que el gaucho se tuvo que llevar para, al menos, poner a salvo la categoría de los paquidermos en 2007.

"Trabajé con Alianza 20 años. Yo comencé con el sexto nivel que en aquel entonces se llamaba juvenil A. Luego me dieron la categoría de reserva. Trabajaba con juvenil A y reserva. Después formé los niveles 5 y 6 y ahí luego quitaron las reservas. Luego formé un equipo para competir en las ADFA. Nos inscribimos en la segunda categoría. Ganamos el pase a primera de forma invicta. Cuando castigaron a Alianza por el caso Marulanda, promoví de un solo golpe a 12 jugadores para el primer equipo", explicó el formador, quien se desempeñó en la formación de albos desde 1989 a 2009.

Actualmente, Salala trabaja en el acondicionamiento físico de los empleados de una empresa bancaria. En este momento no está en formación de niños y jóvenes, lides a las que espera volver pronto. Aún le queda pedagogía en sus venas para poder llevar a cabo esa misión deportiva.

Hablan sus pupilos

A Rafael Burgos, exseleccionado nacional y exjugador de Alianza, UES, FAS, Firpo, Sonsonate e Independiente, le dio gusto volver a saber de Salala, "Es una persona importante en mi vida. Desde que llegué a las juveniles de Alianza tuvo mucha confianza en mí y me dijo que yo iba a llegar a ser el nueve de la selección mayor. Gracias a Dios así fue. Me ayudó a formar mi carácter, ya que tiene un carácter fuerte. Estuvo en todo momento en mi proceso de formación. Le debo mucho a Salala", dijo Burgos.

Luego, el delantero, que ahora se va a lanzar a la política como diputado, recordó la ocasión en la que Salala cortó un "chilillo" para ofrecerle castigo, si no lograba convertir goles en un juego realizado en Aguilares, con la primera categoría de la ADFA de Alianza. "Íbamos perdiendo 1-0 y me dijo que tenía que marcar cuatro goles en el complemento, porque si no lo hacía, me iban a dejar en Aguilares. Gracias a Dios los pude convertir", apuntó Burgos.

Luego, Raúl Renderos, zaguero de selección nacional, se acordó de todo lo que aprendió con Salala en el proceso de formación. "Fue importante tenerlo a él como técnico, porque ha sido como un papá. Todavía tengo contacto con él. Es un entrenador ejemplar para todos a los que nos dirigió. Siempre nos hablaba de que antes de nosotros había tenido como alumnos en Alianza a Óscar Navarro , Ramiro Carballo, Jasir Deras y otros", indicó Renderos en charla con EL GRÁFICO.