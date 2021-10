Alianza amplió su racha a 10 partidos sin perder en el Apertura

El domingo ante el Platense, el Alianza FC prolongó su racha de imbatibilidad a 10 juegos sin conocer la derrota de luego de13 fechas del Apertura 2021. El equipo dirigido por Milton “Tigana” Meléndez ha conseguido en total nueve victorias, tres empates y una derrota.

El Alianza es el líder indiscutible del torneo Apertura 2021. Con la goleada propinada a Platense en la tarde del domingo en el estadio Cuscatlán, el conjunto capitalino sumó 30 puntos en lo que va del torneo.



Cabe destacar que el conjunto albo ha conseguido estos números sin conocer la derrota en 10 partidos consecutivos.



La última vez que la escuadra paquiderma cayó derrotada fue en el inicio del torneo. Corría la fecha tres y Alianza perdió ante Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez.

Ese partido lo comenzó ganando por la mínima con un gol tempranero de Duvier Riascos, pero los locales remontaron el partido.



De hecho Alianza empezó irregular el campeonato. En las primeras cuatro fechas había conseguido solamente una victoria ante el sotanero Municipal Limeño en el primer partido del torneo, luego empató ante Platense en Zacatecoluca,obtuvo la derrota ya mencionada ante Chalatenango y empató en el Cuscatlán ante Firpo.



Lo que le afectó a Alianza en el inicio del campeonato fueron las múltiples bajas que tenía su equipo, la mayoría por lesiones o problemas de salud, así como la necesidad de un refuerzo en la zona de la defensa. El central Stywar Mena llegó al equipo luego de estos cuatro encuentros.



A esas bajas se le sumaban la de seis futbolistas convocados para disputar un amistoso con la selección, teniendo solamente 12 futbolistas disponibles, por lo que pidieron el cambio de fecha para el duelo ante Once Deportivo correspondiente a la jornada cinco del torneo.



En un lapso de diez días el equipo capitalino trabajó para cambiar su situación y fue hasta su quinto partido que Alianza empezó a enderezar su camino y lo hizo ante FAS, en un duelo correspondiente a la fecha seis. Con un gol de Víctor Arboleda, los Albos se quedaron con los tres puntos en casa.



Desde esa ocasión, Alianza encadenó seis triunfos al hilo, y en el último partido de la primera vuelta ante Jocoro parecía que perdería el invicto al caer por 3-0 en el primer tiempo, sin embargo Duvier Riascos entró de cambio en la segunda mitad y marcó un hat-trick para rescatar un punto de la Tierra de Fuego.



Ya en la segunda vuelta del campeonato, el combinado blanco empezó de gran manera; obtuvo un triunfo ante Municipal Limeño y goleó a Platense. Durante esta racha de 10 partidos sin conocer la derrota, solamente cayó en los partidos de ida y vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF ante el Comunicaciones de Guatemala.



En el campeonato local, no ha perdido en casa; es más, solamente un partido (ante Firpo en la jornada cuatro) no ha ganado en el Cuscatlán el equipo dirigido por “Tigana”, el resto han sido victorias, incluyendo a FAS, Once Deportivo y Águila, equipos que están en segundo tercer y cuarto lugar de la tabla respectivamente.



Este miércoles, el cuadro paquidermo se enfrentará de nuevo a Chalatenango en el estadio Cuscatlán, y buscará seguir manteniendo la buena racha de resultados ante el único equipo que logró vencerlo en el torneo.

La racha sin derrota del Alianza

J Resultado

3 Chalatenango 2-1 Alianza

4 Alianza 2-2 Firpo

5 Once Dep. 0-1 Alianza

6 Alianza 1-0 FAS

7 Metapán 1-2 Alianza

8 Alianza 3-1 Marte

9 Santa Tecla 0-4 Alianza

10 Alianza 2-1 Águila

11 Jocoro 3-3 Alianza

12 Limeño 0-3 Alianza

13 Alianza 4-0 Platense