Alianza arranca serie ante Sonsonate con dos bajas importantes

El Alianza comenzará hoy la defensa de su título de liga enfrentando en fase de cuartos de final al Sonsonate en el césped del estadio Ana Mercedes Campos, a partir de las 7:30 de la noche, y lo tendrá que hacer sin el aporte de dos piezas importantes en la idea del técnico Jorge Humberto Rodríguez: el atacante Rodolfo Zelaya y el defensa Darío Ferreira.

El pasado 27 de abril, el cuerpo médico de Alianza brindó públicamente su diagnóstico de la lesión que Zelaya sufrió a finales de la semana previo al duelo ante Firpo, con el cual los albos cerraron la temporada regular.

“El jugador Rodolfo Zelaya fue diagnosticado este día con un absceso prepatelar de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente siete días”, reza literalmente el parte médico.

Sobre Ferreira, se supo desde la interna blanca que el charrúa sufre una leve sobrecarga muscular.

La ausencia de Rodolfo Zelaya fue notoria en el duelo ante Firpo en el cierre de las vueltas de clasificación que ganaron los albos 1-2, mientras que el uruguayo no ha sido convocado por el entrenador en las últimas dos fechas.

SONSONATE TAMBIÉN TENDRÁ BAJAS

Por su parte, el mediocampista y capitán sonsonateco, Christian Sánchez, es la única duda que maneja el cuerpo técnico que encabeza el técnico Juan Ramón Sánchez para el duelo de ida de cuartos de final ante el campeón.

Sánchez se resintió otra vez ante Dragón, en el juego extra para definir al descendido, de la lesión sufrida la semana anterior en la zona femoral del muslo derecho tras salir con auxilio del campo de juego al 57’, lo que generó la alarma en la interna cocotera.

Hasta última hora esperaremos. Me verá el médico, no sé aún lo que me puede decir (sobre mi lesión), lo que sí sé es que he recaído de nuevo de esa lesión que sufrí hace unas semanas, hay dolor y eso me preocupa”, admitió Sánchez.