Alianza celebra frenar la racha de dos caídas al hilo

Wilson Gutiérrez, entrenador del Alianza, admitió que el fallo del tiro de penalti de Daley Mena que pudo significar el empate, fue clave para que en el último aire sus pupilos sacaran lo máximo del esfuerzo para marcar los últimos dos goles que concretaron la goleada.

El estratega sostuvo que "no fue un partido fácil, fue complicado, pero lo terminamos haciendo fácil en los últimos cinco minutos marcando esos dos goles, ellos buscaron, nosotros no lográbamos sacar la pelota, pero ellos no pudieron concretar".

Expuso que "nosotros seguimos con la tónica de ir al frente y marcamos dos goles, es importante lo que hicimos, acertamos con los cambios".

Luego de dos caídas al hilo, esta victoria "nos llena de confianza, terminamos tranquilo, debimos de hacerlo antes (concretarlo), pero no se pudo, pasamos de un 2-2 posible a un 1-4 que es bueno para nosotros".

"Fue un partido que planteamos bien y que salimos a buscar desde el inicio, buscamos ser fuerte por los costados y lo logramos jugando a buen toque", concluyó.

Mientras que el portero Óscar Arroyo, manifestó que la clave en el triunfo fue "importante el trabajo, fue complicado perder dos partidos consecutivos, no es para el Alianza, lo nuestro es siempre buscar el triunfo, ahora se vio a un equipo de diferente, pese al cansancio por el viaje de Panamá".

"Pero tenemos un buen equipo, eso ayuda para sacar las victorias", confesó.