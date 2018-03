Alianza, con dos bajas

Lee también

El Alianza dio como baja a dos jugadores para el partido de mañana ante el Santa Tecla. Se trata de David Díaz y Juan Carlos Portillo, quienes arrancaron los trabajos de esta semana entrenando aparte, ya que resentían molestias leves, pero lo suficiente para dejarlos fuera de la cancha.En el caso de Portillo, se debe a una sobrecarga muscular en la pierna derecha, luego de haber hecho un esfuerzo en el partido amistoso que sostuvieron el pasado sábado ante el Comalapa, de la segunda división.El entrenador Jorge Rodríguez manifestó que las lesiones de estos dos jugadores no son de gravedad, pero confirmó que no podrá contar con ellos para el encuentro del miércoles.“Lo de Portillo y David Díaz no es algo de gravedad, resienten molestias que no les permitieron estar en el entreno, pero ninguno de los dos va a jugar el miércoles, yo pienso que al jugador es mejor darle descanso dos a tres días y tenerlo para el domingo”, apuntó.