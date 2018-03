Alianza, con lo último

Lee también

El grito de gol terminó por salir de la garganta de los aficionados anoche en el estadio Cuscatlán. Pasaquina sacaba el punto de riñón y todo parecía que los blancos dejarían expuesto el liderato antes de viajar a Estados Unidos para jugar un partido amistoso ante Dorados de México.Sin embargo, en el último suspiro Óscar Cerén apareció en velocidad para mandar el balón al fondo de la red un servicio de Rodolfo Zelaya y decretar la celebración alba, tras varios intentos por asegurar la victoria.Con el tanto, los blancos soltaron una bocanada de presión y al ritmo de su himno izaron la bandera paquiderma para mantener el liderato y romperle el esquema ultradefensivo a un Omar Sevilla que no pudo dejar huella ante un equipo que borra a sus adversarios como local.A los 5 minutos, Sosa tuvo la primera oportunidad alba, pero su tiro libre no alcanzó a llegar al arco defendido por el meta Wálter López. El balón cayó en el mar de piernas pasaquinenses y no pasó del susto para la visita.Los burros apostaban, por su lado, a las transiciones largas para encontrar a Javier Lezcano en punta. El hombre que más se involucraba en esos oficios era Kevin Sagastizado, quien como media punta desplegaba su fútbol desequilibrante para intentar desorientar a la zaga paquiderma.A pesar de eso, el elefante campeaba a placer. Conforme el partido fue soltando los nervios, ganó metros para pensar y encajonó a los pupilos de Omar Sevilla con un juego de primera intención.El Pasaquina se defendía con lo que podía con una línea que en muchos tramos apostaba por cinco jugadores. Asumía el papel de víctima y esperaba a que los albos dejaran un hueco en la zona baja para intentar sorprender.Pero el Alianza demostraba ser un equipo curtido en este tipo de situaciones. Sin arriesgar mucho, adelantaba líneas y ahogaba bien los intentos de sublevación rival para no perder opciones en el ataque.A los 34', Díaz incursionó en el área y mandó un pase retrasado ante el apuro de la zaga contraria. Cerén tomó el balón y mandó un riflazo que pasó saludando el ángulo pasaquinense.Tras la pausa, la escuadra alba salió arrolladora. Cerén y Sosa siguieron carburando en la última línea y tuvieron bien ocupados a los pupilos de “Sevillón” y más cuando entraron Luis Hinestroza y Rodolfo Zelaya.Cuando todo parecía destinado al tratado de paz con el empate a cero, llegó Cerén para despedazar el trabajo visitante y dar el triunfo paquidermo.