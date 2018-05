Alianza confirma la salida de Rodrigo Rivera

El entrenador del Alianza, Jorge "el Zarco" Rodríguez, confirmó este lunes la tercera baja del plantel, un día después de coronarse bicampeones del fútbol salvadoreño.

Se trata del volante de marca Rodrigo Rivera, quien pidió salir del equipo, de acuerdo a lo comentado por "el Zarco" en el programa radial de EL GRÁFICO, Güiri Güiri al Aire.

#GuiriAire | Jorge Rodríguez, sobre altas y bajas en Alianza: Rudy Valencia y Rodrigo Rivera pidieron salir (del equipo) y eso es algo normal. Hérbert (Sosa) renovó por dos años más, y él tiene que darse cuenta que lo necesito los 90 minutos. — Guiriguiri (@Guiriaire) 21 de mayo de 2018

De esa manera, Rivera, que llegó a los albos procedente del Juventud Independiente de San Juan Opico, se une a las bajas ya confirmadas de Rudy Batres Valencia, que también dio un paso al costado, y Gustavo Guerreño, que jugará en Santa Tecla.

LO QUE OPINA RODRIGO RIVERA

Rodrigo Rivera ganó tres campeonatos con los albos (uno al FAS y dos al Santa Tecla) y perdió dos finales (también ante los tecleños).

Su última final como titular fue la del Apertura 2017, en donde cayeron 4-0 ante los pericos. Posteriormente su rol en el plantel fue secundario. Por eso considera que era momento de dar un paso al costado.

"Escucharé ofertas para ver dónde me conviene jugar. Yo le tengo un gran cariño al equipo y un gran respeto a la afición. Pero creo que es momento de buscar otros aires, de buscar protagonismo. Escucharé ofertas para ver dónde me conviene", apuntó el volante nacional, que llegó a las filas albas en 2015.

Rivera dijo que por ahora no hay nada concreto con ningún otro equipo a escala nacional. "Me han hablado muchos equipos, pero aún no he firmado con nadie. Espero hacerlo esta semana. El tiempo va a decir si esta es le mejor decisión", apuntó Rivera.