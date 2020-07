Alianza confirma la salida del técnico Wilson Gutiérrez

Alianza confirmó la suspensión temporal de los servicios del técnico colombiano Wilson Gutiérrez y el preparador físico Gustavo Bustos por la situación de la pandemia del COVID-19, anuncio que surge luego que el entrenador cafetero reconoció que la situación está complicada para el regreso desde Colombia.

"Alianza siempre será su casa", escribió el equipo albo en sus redes sociales al confirmar la decisión con el técnico suramericano.

"Por la coyuntura actual que atraviesa nuestro país con relación a la pandemia mundial COVID-19, se llegó a un común acuerdo con los profesores colombianos Wilson Gutiérrez ( director técnico) y Gustavo Bustos ( preparador físico) para la suspensión temporal de sus servicios con el club", anunció el equipo albo en un comunicado este jueves por la mañana.

El Alianza FC también agradeció a Gutiérrez el aporte al equipo y con quien levantaron el título número 14. "Agradecemos a los profesores Wilson Gutiérrez y Gustavo Bustos por su arduo trabajo en la conquista de la décima cuarta copa de los albos, y por su excelente participación en la liga de campeones de CONCACAF, liderando al equipo a realizar una participación memorable en la serie ante los Tigres de México, logrando un resultado histórico en condición de local y realizando una gran participación en el estadio universitario", indicó el club albo.

Alianza deja abierta la posibilidad de un regreso del entrenador colombiano. "Esperamos pronto que esta situación mundial mejore para poderlos en un futuro tener de vuelta", agrega el comunicado.

En el programa del GÜIRI GÜIRI AL AIRE, el técnico colombiano de Alianza, Wilson Gutiérrez, reconoció que la continuidad con el equipo en este momento es complicada por la situación y avance de la enfermedad en el país y un posible retorno desde su país natal.

"No tengo claro (futuro con Alianza). Hablamos con Lisandro por la incertidumbre si hay torneo o no y si puedo llegar a tiempo para trabajar la pretemporada. Lo económico y el tema de viajar, porque vemos las dificultades. No lo veo claro", mencionó el estratega.

Agregó que ya habló del tema con la dirigencia. "Don Lisandro tiene que tomar la decisión. Otros clubes tienen a alguien encargado (entrenador) mientras se habla de torneo. Esa es una decisión de cada club y con Alianza no sé hasta dónde sea posible esta situación. Con Don Lisandro hemos analizado el tema".

Reconoció que llegó a un acuerdo para continuar con el equipo por dos torneos más pero solo es de palabra. No ha firmado todavía un contrato.

"El contrato que tenía era hasta el 20 de marzo. Llegamos a un acuerdo por dos torneos pero no firmado, sino solo de palabra, realmente", dijo.

"El pensamiento va a estar en el cuidado y los contagios y los jugadores pensarán en lo mismo. Más sin las precauciones necesarias. En países del primer mundo con todo se siguen viendo contagios. La cabeza no está al 100 por ciento", mencionó Gutiérrez.

"La situación y el tiempo es el que se encargará de que todo se aclare para que se dé el retorno al Alianza. Sino que sea en otro momento; yo estaba a gusto pero el tema del virus afectó a todos y si hay que asumirlo, que sea con responsabilidad", concluyó.