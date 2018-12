Alianza confirma que Rodolfo Zelaya no jugará en China

El director ejecutivo del Alianza, Lisandro Pohl, confirmó hoy que el delantero nacional Rodolfo Zelaya ya no viajará a China, tras haber recibido una oferta para jugar en segunda división de ese país.

"Fue operado. A no ser de que en estos días haya otra oferta, él se podría ir. Pero de momento no se va. A Dios gracias salió bien de la operación. Esperamos que en seis semanas pueda estar activo con nosotros. Así que los plazos están dentro de lo habíamos previsto y todo salió bien. Esperamos que pasen rápido estas primeras dos semanas para que él pueda empezar sus ejercicios. Queremos tenerlo activo en seis semanas", apuntó Pohl, en charla con EL GRÁFICO.

Pohl explicó que Zelaya no irá a China porque debía someterse a una limpieza de rodilla. "Pero también como que había trámites migratorios que no se podían llevar a cabo. Así entendí, pero al final ya no va. Siempre hemos estado contentos con el trabajo de él. Esperamos que siga en ese buen momento", explicó.

Por otra parte, Pohl dijo que este en las próximas horas darán a conocer las dos contrataciones extranjeras para el Clausura 2019. El uruguayo Darío Ferreira y el colombiano Daley Mena no seguirán en las filas albas.