Alianza derrota a Firpo con polémica incluida

El Alianza abrió su participación en el Apertura 2022 con una victoria sobre el Firpo en un partido de buen calibre, emociones y agradable. Los paquidermos estuvieron con posesión de balón ante un cuadro pampero que se aplicó bien y pegó en el momento justo pero el triunfo albo llegó sobre el final.

Fue a través de un tiro de penalti que Jefferson Polío puso el 0-1 en el segundo tiempo a favor de la visita. Los manudos tuvieron mucho tiempo contra su portería pero el rival no definía... hasta el tiempo final.

El Alianza llegó al empate con una buena definición de Marvin Monterroza y sobre el tiempo añadido, cayó el segundo por obra de Ezequiel Rivas que les permite salvar la victoria. Mostraron movilidad, llegada, variantes pero aun así hay que calibrar mejor la definición.

Juan Carlos Portillo tuvo el primer riflazo para los albos apenas sobre el minuto tres luego de abrir espacio por la izquierda y darle con potencia, pero se fue apenas por un costado.

La respuesta fue de Styven Vásquez cuando, tras una buena jugada sobre la derecha, recibió un centro con el que conectó de cabeza y superó a González, pero el balón se fue desviado por muy poco.

Sobre los 5 minutos, el turno fue para Rodríguez, que superó a sus marcadores y al ingresar al área remató cruzado. El balón pegó en el poste y luego lo reventó la zaga. Sobre los primeros minutos era un ida y vuelta agradable para el aficionado.

Landazuri, que debutó con los paquidermos, tuvo el primer tanto al conectar de cabeza un centro de Monterroza. El colombiano ingresó en soledad y al borde del manchón de penalti mandó el balón a un costado, cerca del poste derecho sin nada qué hacer para el meta Sánchez que la desvió con la mirada.

Los albos tenían más la pelota y llegaban con muchos elementos sobre las bandas aunque le estaba faltando la definición. Zelaya pivoteó sobre los linderos del área y daba apoyo a los volantes que se incorporaron para llevar peligro.

Fito también lo intentó de larga distancia, con un tiro libre que lo mandó arriba y con otro disparo que contuvo el meta Sánchez. El ariete era bastión importante en la ofensiva de los albos para abrir espacios.

En tanto, los pamperos buscaron cerrar espacios y aunque en ocasiones lo logró, en muchas ocasiones perdieron los duelos individuales y lo encontraron complicado en la zona baja.

Sobre el cierre de la primera mitad, el dominio de los paquidermos era claro. No daban opción a los pamperos de llegar sobre la cabaña de González pero no tenían esa precisión necesaria para abrir el marcador. Los toros tenían a Styven Vásquez peleando contra el mundo, podía superar un par de adversarios, pero el siguiente no le daba opción.

Ya en la parte de complemento, el juego se reanudó de la misma manera en que comenzó, con los dos equipos poniendo sus mejores jugadas en el marco rival. Lo intentó Vásquez que exigió la salida de González y también Zelaya con un remate que pasó cerca.

Al 56' llegó la jugada que fue el punto de inflexión. Primero, expulsión al portero Mario González sobre una falta que los pamperos reclamaron fue dentro del área. El juez Iván Barton rectificó al quitarle la roja al portero pero otorgó la pena máxima. Al cobro llegó al Jefferson Polío para superar al meta y poner el 0-1 al 63'.

El partido ganó en explosión. El Alianza adelantó y arriesgó para buscar el empate, pero el Firpo se sintió cómodo al contragolpe. Styven Vásquez ganó en plena galopada a Jacobo y ante la salida de González, lo intentó por arriba pero bien el meta al adivinar el intento.

El empate llegó al 81' cuando los albos ya habían llegado con mucho peligro. Un centro por la derecha encontró a Marvin Monterroza que de primera conectó para el 1-1. Sin embargo, ya sobre el descuento, Ezequiel Rivas puso el 2-1 al avisarse en una jugada de incertidumbre pampera.