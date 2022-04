Alianza derrota a Firpo en el Sergio Torres Rivera

Un doloroso autogol del zaguero Alexis Maravilla a seis minutos del final del partido sentenció el juego en Usulután a favor de Alianza para agenciarse el partido cumbre de la jornada 16 del torneo Clausura 2022 ante un Firpo sin suerte.

Partido muy táctico, con mucha marca en el medio campo que provocó que el juego se volviera muy amarrado, a merced de los defensores de los dos equipos que en 15 minutos de juego solo permitieron un remate de Ezequiel Rivas por parte de Alianza y un disparo desde fuera del área de Styven Vásquez que se elevó sobre la portería sur defendida por el seleccionado Mario González.

Por lo demás, ni toros ni elefantes lograban zafarse del nudo de piernas que los dos equipos habían plantado sobre el césped del Sergio Torres que albergó una regular asistencia de aficionados para ver el denominado "clásico joven", el número 202 en la historia de ambas oncenas desde 1960.

Luego de 25 minutos de juego, Firpo mostraba un cortocircuito para crear un ataque decente sobre la parcela del plantel capitalino que jugaron de nuevo con su uniforme negro y dorado. Y es que Jomal Williams seguía jugando su partido, lejos de asociarse con su medio campo para crear peligro sobre la portería rival, una falencia que se ha repetido en este torneo tan irregular para los pamperos.

Por el lado de Alianza, el aporte del colombiano Mercado y del nacional Rivas no alcanzaba para que Fito Zelaya lograra zafarse de la marca de los dos zagueros centrales pamperos ya que Marvin Monterroza no lograba sumarse en el ataque del campeón nacional ya que tenía un duelo particular con Herbert Sosa y Cristian Cisneros.

El tiempo transcurría y el 0-0 en el marcador se mantenía sin que existiera una jugada ofensiva que lo rompiera.

De nuevo, Styven Vásquez tuvo su chance de gol cuando al 32' logró rematar de nuevo a portería, pero Mario González atajó de gran manera el disparo del jugador nacido en Santa Elena, Usulután.

Williams generó su primer pique de velocidad en el partido y provocó al 35' que el juez Iván Barton mostrará la primera tarjeta amarilla del partido al zaga Jiménez por juego brusco sobre el atacante caribeño.

Vásquez falló un minuto después de la tarjeta sobre la visita el gol de la ventaja cuando tomó un balón suelto tras otra falta sobre el puntero trinitense pero su zurdazo pasó cerca del poste izquierdo de la portería sur defendida por González de manera milagrosa.

Rodolfo Zelaya tuvo la suya al 38' de juego, la primera del partido, cuando su zurdazo salió desviado del poste derecho de la meta defendida por Óscar Sánchez, sustituto del sancionado portero tico, Darryl Parker.

Alianza se salvó al 42' cuando el remate de tres dedos de pie derecho de Jomal Williams salió otra vez y de manera milagrosa cerca del poste izquierdo de la portería capitalina.

La defensa de Alianza comenzaba a hacer agua, especialmente por la banda derecha donde Williams comenzó a generar su fútbol y a mandar centros peligrosos que hacía daño al equipo elefante que de nuevo se salvó al 43' cuando Williams mandó otro centro que Vásquez remató pero desviado de la portería aliancista.

El gol se le negaba a Firpo y especialmente a Styven Vásquez quien ahora de cabeza remató al 45+1' pero levemente elevado del travesaño ante centro desde la banda derecha de Cisneros.

El primer tiempo finalizó tras la tarjeta amarilla sobre Rodolfo Zelaya quien trató de sorprender al juez Barton dentro del área firpense ante la marca de Vigil.

INOPERANTE

El segundo tiempo comenzó sin cambios en ambas oncenas pero con el mismo ímpetu ofensivo con que terminó Firpo el primer tiempo.

Alianza perdonó al 50' cuando el cabezazo de Fito Zelaya ante centro de "Cabrita" Portillo desde la banda izquierda, se estrelló en el travesaño. Al final, Ezequiel Rivas remató también de cabeza pero la pelota murió embolsada por Sánchez.

Los papeles cambiaron y ahora era Alianza el que comenzó a llevar peligro sobre la portería de Óscar Sánchez, el portero de los ultralempinos salvó a Firpo al 62' cuando primero atajó el remate de Zelaya y luego se jugó su físico ante el disparo de Monterroza.

Tras las modificaciones en ambas oncenas, el portero Sánchez de Firpo salvó otra vez a su equipo al 68' sacó a tiro de esquina el remate de Marvin Monterroza.

Firpo no despertaba y Alianza aprovechó eso para seguir creando ocasiones de gol que desperdiciaba, tal como sucedió al 70' cuando Sánchez tapó primero el remate sin marca de Elvin Alvarado y luego rechazó a tiro de esquina de forma espectacular el cabezazo de Rodríguez.

Los cambios en ambas oncenas no estaban haciendo la diferencia ya que ni Galeas, Canales, Ortiz y García en Firpo, así como de Alvarado, Rodríguez y Arizala en Alianza lograban acoplarse al juego.

El travesaño salvó a Firpo al 81' cuando el colombiano Arizala le ganó el duelo al defensor Vigil pero la fortuna le dio la espalda al jugador sudamericano.

Pero la fortuna sigue en contra de los pamperos que al 84' debió aceptar el autogol de cabeza del zaguero central, Alexis Maravilla, quien trató de rechazar el centro desde la banda derecha de Elvin Alvarado pero que de manera desafortunada el defensor pampero desvió ese balón en propia puerta.

Así se cerró el capítulo en Usulután, con un resultado negativo para Firpo quien sumó su quinto juego sin ganar ante un rival que celebró su segundo triunfo al hilo.