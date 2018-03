Alianza derrotó al Santa Tecla en Las Delicias

Santa Tecla 0-2 Alianza



El Santa Tecla, vigente campeón nacional debutó con una derrota de 2-0 ante Alianza en el torneo Clausura 2017 en un partido que reeditó la última final de la primera división.

El Santa Tecla, vigente campeón nacional debutó con una derrota de 2-0 ante Alianza en el torneo Clausura 2017 en un partido que reeditó la última final de la primera división.





El equipo capitalino sacó provecho en pase al paraguayo Gustavo Guerreño que fue derribado en el área por Bryan Tamacas y el árbitro Joel Aguilar Chicas sancionó la pena máxima. Hizo efectivo el cobro Herberth Sosa al '44.



Tras el gol albo, las cámaras registraron esta acción polémica de Darío Ferreira contra el portero mexicano Almeida.



Tras el gol albo, las cámaras registraron esta acción polémica de Darío Ferreira contra el portero mexicano Almeida.

Polémica en Las Delicias: Darío Ferreira golpeó al guardameta Almeida pero no recibió amonestación



El conjunto paquidermo amplió la cuenta la minuto 76 con un disparo de Rodolfo Zelaya que ingresó en el segundo tiempo y encontró un rebote de la zaga tecleña y no perdonó.



Rodolfo Zelaya anotó el 0-2 a favor del Alianza sobre el Santa Tecla. El cuadro capitalino aprovechó el error en la defensa tecleña.

Alineaciones:

El 11 de Santa Tecla para esta noche

El cuadro santaneco abrió el marcador al minuto 28 con anotación de Rafael Burgos en un tiro de esquina.



Rafa Burgos anota el 1-0 del FAS sobre el Firpo al minuto 28.



El Firpo mantuvo la idea de juego y encontró el empate con tanto de Pierre Pluchino. En esta acción, el portero del FAS Matías Coloca intentó cortar el centro, pero el balón le quedó al argentino que metió un remate por arriba y despejó la zaga tigrilla, pero el árbitro indicó que la esférica cruzó la línea de gol.



Pluccino anotó el empate para el cuadro pampero pero, ¿Fue o no fue gol? FAS 1-1 Firpo al minuto 55'.

El cuadro usuluteco dio el segundo zarpazo al FAS al minuto 88 con un disparo raso de César González y los usulutecos sumaron su segunda victoria en fila.



César González anota el 1-2 a favor del Firpo sobre el FAS a pocos minutos para el final del partido.



Efraín Burgos se fue expulsado a los 50 minutos por reclamos sobre el árbitro. La UES pierde 1-0 contra Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez.

<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>



Así el ambiente en el estadio Gregorio Martínez en el partido entre Chalatenango y la UES.

<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>



El cuadro morado tradujo su mejor control de balón y despliegue al minuto 60 con un gol de Bladimir Díaz, pero el UES reaccionó al '85 al emparejar el marcador con gol de Gil Mosquera.



Alineaciones:

Chalatenango: Rafael Lucha; Héctor Cruz, Carlos Carrillo, Juan Granados, Israel Landaverde; Melvin Escobar, Wilbert Reyes, Óscar Rodríguez, Carlos Aparicio; Bladimir Díaz y Williams Enrique Reyes.



UES: Héctor Ramírez; William Mancía, Raúl González, Óscar Menjívar, Eduardo González, Bryan Hernández, Daniel Melgar, Edwin Sánchez; Harold Alas y Jonathan Palma.







Para el equipo tecleño el duelo contra los albos en el estadio Las Delicias marcó el comienzo en el campeonato, luego de posponer los partidos de la primera y segunda fecha por el préstamo de seis jugadores a la selección nacional que disputó la Copa Centroamericana.

Luis Ángel Firpo logró su segunda victoria en fila del Clausura 2017 al remontarle al FAS en el estadio Óscar Quiteño. El cuadro usuluteco se trajo los tres puntos de Santa Ana con un gol de César González al minuto 88 que puso el 2-1 final.

Después de la goleada propinada por el Águila en el debut, Firpo ha mostrado una gran reacción al ganarle al Pasaquina por 3-2 en el Sergio Torres en la jornada anterior y ahora al sumar de a tres en territorio occidental.

Fue el partido 204 entre santanecos y usulutecos. El equipo tigrillo no pudo sumar su primera victoria ni borrar el sinsabor del empate que le sacó el UES en la primera jornada en este mismo escenario.

En el Gregorio Martínez, el Chalatenango enfrentó al UES, duelo en el que el cuadro norteño se quedó con el anhelo de celebrar su primera victoria en el torneo al empatar 1-1 con los pumas que rescataron un punto al minuto 85.

El equipo morado registra un flojo inicio de torneo luego de perder en su feudo por 2-1 ante el Isidro Metapán y el sábado anterior cayeron por 3-2 ante el Sonsonate. De nueve puntos posibles los pupilos de Carlos Mijangos solo tienen uno.