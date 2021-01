Alianza descarta la llegada del técnico Eduardo Lara a su banquillo

El colombiano Eduardo Lara quedó descartado para llegar al banquillo de Alianza a partir del torneo Clausura 2021 que iniciará el próximo 13-14 de febrero luego que su dirigencia le comunicara este día que por problemas financieros lo dejaba en libertad de aceptar cualquier otra oferta del fútbol colombiano o del ámbito internacional.

"Mi agradecimiento para el señor (Adolfo) Salume, a don Pedro (Hernández) y a toda la hinchada de Alianza por la confianza que depositaron en mí, pero es entendible que los números no les cuadraba para mi contratación", aseguró el propio Lara vía telefónica a Deportes LPG desde su residencia en Colombia.

Lara había confirmado que había aceptado la propuesta preliminar de la dirigencia aliancista el pasado 30 de diciembre para aceptar el cargo de nuevo entrenador de los albos tras la separación del español Juan Cortés el pasado 29 de diciembre pero que quedaba pendiente de una propuesta formal y concreta de los dirigentes aliancistas, incluyendo la parte económica, tema que al final pesó en la decisión de Alianza en descartar el fichaje del ex seleccionador nacional de El Salvador.

"Entiendo la situación financiera que está pasando Alianza y al final llegamos a ese acuerdo, que por el momento no es posible mi llegada, agradecerle también a la hinchada por el apoyo recibido, tanto la que está en El Salvador como en otros países quienes me han escrito desde muy lejos y brindado desde antes sus palabras de aliento", expresó el ex entrenador de El Nacional de Ecuador.

Lara confirmó que "este día he platicado con don Pedro (Hernández), él a su vez él habló con don Adolfo Salume, primero, darles a ellos mi agradecimiento por haberme contactado antes para dirigir al Alianza, pero don Pedro me comentó que estuvieron viendo las cuentas del equipo con el presidente del club y se les hacía difícil en este momento llegar al acuerdo económico conmigo ya que la situación financiera de Alianza, como de otros equipos en la liga salvadoreña no es la mejor por ahora, sabemos que no hay taquillas que compensen la crisis financiera, el tema de la pandemia ha golpeado mucho las finanzas del equipo pero han quedado las puertas abiertas para que en un futuro pueda llegar al Alianza y ser parte del club más importante de El Salvador", externó.

Ante la negativa de la dirigencia de Alianza para que Eduardo Lara llegue al banquillo blanco para el próximo torneo él tiene hasta esta fecha la libertad de poder firmar con cualquier club, tanto de Colombia o del exterior ya que el mismo Lara había dicho que estaba a la espera de la respuesta de Alianza, había dado su palabra para escuchar primero la propuesta de los albos y al conocer la imposibilidad de los capitalinos de poder ficharlo su rumbo para el 2021 está abierto para cualquier club.