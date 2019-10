Alianza empata con Motagua y definirá en Honduras el pase a la final de Liga CONCACAF

#Alianza 1-1 #Motagua | Raúl Peñaranda puso el empate a los 45 minutos y con este, el colombiano suma cuatro goles en #LigaCONCACAF. Le marcó a todos: San Francisco (previa), Tauro (octavos), San Carlos (cuartos) y Motagua (semis).

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 24, 2019 at 8:29pm PDT