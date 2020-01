Alianza empata en su primer y único juego de pretemporada

Alianza estrenará su corona el próximo sábado ante Metapán, en el Jorge Suárez. Ayer, para dejar de lado la resaca del último certamen, los albos fueron hasta Ahuachapán para enfrentar a Once Deportivo y hacer el único ensayo antes del inicio del Clausura 2020. Los paquidermos llegaron a este juego solo con diez días de trabajo de pretemporada.

El equipo capitalino no se guardó nada para el amistoso ante Once Deportivo. El timonel Wison Gutiérrez puso a los cuatro nuevos extranjeros Felipe Ponce, Osvaldo Blanco, Maximiliano Freitas y José Pablo Varela. A ellos se sumó una base que jugó la final del Apertura, con excepción de Rudy Clavel, que desde ya juega con Henry Romero en el centro de la zaga, debido al préstamo de Iván Mancía a la selección mayor, para el juego ante Islandia, el próximo domingo.

En el ataque, Gutiérrez tuvo todo nuevo, con los cuatro foráneos, a excepción de Óscar Cerén. Pero de todos ellos el que mostró más fue Varela. Cada vez que pudo acarreó el balón por la banda izquierda para meter centros a Blanco y Freitas, quien fue el que más trabajó en ataque. Salía del frente de ataque para recoger balones y meter servicios al área. A eso se suma que el charrúa generó una clara para los albos en el primer tiempo, en jugada individual. Se abrió paso y probó con toque potente, pero el balón se fue arriba del arco de los locales.

Para el complemento, Gutiérrez mandó un nuevo equipo, liderado en defensa por Iván Mancía y en el medio campo por Óscar Rodríguez y César Flores, que es una de las novedades en la nómina de los paquidermos para el certanen que se avecina. En el ataque, José Ángel Peña debía luchar con los zagueros adversarios.

Pero fue hasta el minuto 55 cuando el último campeón pudo abrir el marcador , con un tanto de Juan Carlos Portillo, quien desde este lunes se debe incorporar al trabajo de la selección mayor. Aprovechó un balón suelto en el área para poner el 0-1 transitorio, porque luego vendría el empate del dueño de casa.

Local, incómodo

Pero el juego no fue cómodo para los albos, últimos campeones, en la visita al Simeón Magaña. Once Deportivo salió a jugar sin complejos, para dejar en claro que, sobre todo en casa, no será un equipo fácil para sus rivales.

Con la experiencia de Christian Sánchez y el empuje de Elvin Alvarado, Enrique Contreras y Wálter Chiguila, el equipo fronterizo logró meter en apuros a la zaga alba. Sánchez estuvo cerca de abrir el marcador a los 25 minutos en el cobro de un tiro libre, pero la pelota se estrelló en el poste.

Los cuatro refuerzos extranjeros del Alianza para el Clausura 2020 jugaron como titular en el primer fogueo del campeón.

/ Foto: cortesía Alianza FC.

Para el complemento, Once Deportivo, con pizarra adversa de 0-1 intentó emparejar los cartones. Su entrenador, Juan Cortés, puso toda la carne al asador con la llegada de Anthony Roque y Rodolfo Orellana.

Sobre el final, Bryan Paz, pescó un centro por la banda izquierda, pero el portero albio, Óscar Arroyo le dijo no. Solo unos minutos antes, Paz lo había intentado, siempre de cabeza, pero Arroyo mandó el balón a tiro de esquina.

Pero a diez del final, el zaguero Kevin Menjívar, formado en las juveniles albas, puso el definitivo 1-1 con un toque raso desde fuera de área. No hubo para más en el juego.