Alianza empata sin goles con Limeño, pero es líder

Municipal Limeño complicó al Alianza en el estadio Cuscatlán. No solo lo anuló ofensivamente y evitó que los albos marcaran, sino que también los hizo sufrir con una polémica anulación de un gol en el primer tiempo.

Los paquidermos sufrieron como pocas veces en este Apertura 2018. No tanto porque no generaran fútbol ofensivo o porque el rival fuera superior, sino porque el gol no llegó nunca y la desesperación se tornó evidente a medida avanzó el partido.

Era un partido trascendental para el Alianza. Después de la derrota del Águila ayer en el clásico nacional, los albos tenían la oportunidad de liderar en solitario el Apertura 2018. Lo lograron, pero solo con un punto y no con la solvencia que les hubiese gustado.

El juego era el reprogramado por la fecha 13 (que se postergó por las lluvias) y tuvo como escenario el estadio Cuscatlán, donde el Alianza era amplio favorito.

Para este juego el técnico Jorge Rodríguez presentó cuatro variantes en su esquema y reapareció en el once titular José Ángel Peña por Daley Mena, haciendo dupla con Rodolfo Zelaya.

Otra variante del "Zarco" fue Juan Carlos Portillo en lugar de Marlon Cornejo por la banda izquierda y el regreso de Narciso Orellana al equipo titular por Isaac Portillo en el trabajo de contención. La otra modificación del técnico albo fue en la zona baja donde jugó por derecha Rudy Clavel y sustituyó a Rubén Marroquín .

Toda era fruto de las rotaciones que intentó el timonel aliancista, conciente que se viene un cierre de campeonato complicado, con juegos dos veces por semana si se suma la Copa El Salvador.

En la primera vuelta cucheros y elefantes empataron 3-3, pero el Alianza en aquel entonces pasaba por un mal arranque de campeonato. Hoy comparte el liderato con el Águila (30 puntos) y es el único invicto.

POLÉMICA: GOL ANULADO PARA EL LIMEÑO

El partido cobró emoción desde muy temprano pero la polémica se encendió al minuto 15, cuando Yubini Salamanca sorprendió a toda la defensa alba.

El experimentado volante se elevó y cabeceó un balón que primero picó en el suelo y luego casi se coló por la esquina inferior derecha de la portería blanca. Y decimos casi por Víctor García se las arregló para sacarlo aparentemente en la línea de gol, aunque las repeticiones televisivas muestran que la redonda casi pasó.

Los orientales reclamaron que la pelota había traspasado la línea y que era gol, pero el árbitro y sus asistentes dijeron no y el Alianza volvió a recobrar un poco la compostura.

Después de eso el Alianza intentó sacudirse la presión del Limeño y acosó la portería que cuidaba Kevin Carabantes.

Rodolfo Zelaya estuvo cerca con un cabezazo al minuto 30 y luego fue José Ángel Peña el que también le sacó provecho al juego aéreo, aunque sin éxito.

El Limeño espero más al contragolpe, pero ni una ni otra estrategia funcionó y el primer tiempo terminó sin goles y con una polémica.

SIN CELEBRACIONES

Jorge "el Zarco" Rodríguez hizo su primer cambio al volver de los camerinos. Salió Juan Carlos Portillo y entró Marlon Cornejo para buscar más peligro por la banda.

Después de eso llegó también Herbert Sosa, otro volante creativo para intentar generar espacios en la zona defensiva del Limeño. Pero la posesión del balón no bastaba. El Limeño de Víctor Coreas se defendía bien y el tiempo comenzaba a generar incertidumbre en los albos.

Alianza lo intentó de varias formas y terminó acosando la portería rival, pero ni los cuatro minutos de tiempo agregado fueron suficientes para romper el muro del Limeño.

El 0-0 se mantuvo y el Alianza salta al liderato, pero con el sabor de la polémica en la boca.