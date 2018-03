Alianza, en campamento

Lee también

Los albos trasladaron sus entrenos de pretemporada a la hacienda Santa Clara, en San Luis Talpa, con la intención de aprovechar las condiciones que brinda estar al nivel del mar para apretar en la condición física.Pero la iniciativa no se quedó ahí, sino que han decidido innovar haciendo un campamento en la zona.“Siento que la pretemporada no ha tenido nada de especial. Lo único es que nos quedaremos concentrados en un hotel los primeros tres días de la semana, para que los jugadores puedan trabajar y descansar, pero lo demás dentro de lo normal, lo hicimos para sacarle provecho a nuestra estadía aquí”.“Esta es la semana más fuerte que podemos tener en el inicio del torneo. Tenemos un partido el miércoles ante San Pablo Tacachico y el sábado vamos a jugar contra el Marte Soyapango (ambos de segunda). Tendremos doble horario tres días de esta semana, para darle forma a este equipo y comenzar lo táctico la semana previa al torneo, que sería el próximo lunes”, expresó.Acerca de lo que ha visto en esta etapa de trabajo, Rodríguez manifestó que es aceptable, pero en el torneo es lo que medirá lo que se ha avanzado.“Uno dice que mira positivo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en la pretemporada, pero los verdaderos exámenes se dan cuando empieza el torneo, es cuando se sabe si se están haciendo bien las cosas”, expuso Rodríguez.Una de las cuestiones que tiene pendiente el Alianza es finiquitar al colombiano Óscar Guerrero, quien fue puesto como transferible, pero que aún no tiene una oferta de otro equipo.Los albos esperan que en los próximos días se haga una oferta formal por el jugador o, en todo caso no se concrete, finiquitarlo para dejarlo libre.“Con Guerrero se habló de la mejor manera. A él tenemos mucho qué agradecerle y él está tranquilo. En caso de no encontrar equipo acá, o no le conviene jugar en otro que no sea Alianza, tendremos que finiquitarlo”, aseguró Abarca.