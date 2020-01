"Alianza es un club que a cualquier jugador le puede interesar"

José Pablo Varela ya sabe qué es jugar en Centroamérica. En 2013 jugó para Motagua de Honduras. Por lo tanto a su llegada a Alianza no iniciará de cero. A eso hay que agregar que tiene referencias del plantel blanco, brindadas por el portero charrúa salvadoreño, Rafael García.

En plática exclusiva con EL GRÁFICO, desde tierras uruguayas, el delantero dijo que fue desde inicios del mes pasado cuando un agente de jugadores le habló de la posibilidad de llegar al equipo de la capital cuscatleca y, sin titubear, dio el sí a los paquidermos.

Así forma Juventud para enfrentar a @Nacional en el Centenario a las 20:30hs. Vamos #ElCanario pic.twitter.com/ZWnDkqLoM5 — JUVENTUD (@JuventudUy) December 5, 2019

Llegará a Alianza, un equipo que viene de salir campeón en el Apertura 2019...

Muy contento con esta oportunidad de llegar a Alianza. Sé que es un cuadro grande, que viene de salir campeón. Hay obligación de ganar siempre que se llega a un equipo grande. Estoy feliz de poder tener esta oportunidad.

¿Cómo se produjo para usted esta oportunidad de llegar a Alianza?

A inicios del mes pasado, un contratista, Johan Wilson, se comunicó conmigo y me dijo que estaba esta oportunidad y luego me preguntó si me interesaba y le dije que sí de una vez. Gracias a Dios con el paso de los días todo se fue concretando y se pudo llegar a un acuerdo.

No llega de cero a la región, Ya jugó en Motagua, de Honduras, en 2013- 2014. ¿Le genera un poco de confianza ese detalle?

Sí. Por suerte antes tuve la oportunidad de conocer Centroamérica. Me tocó estar en El Salvador en 2013 para jugar un amistoso contra Alianza (por Copa "Burra" Rivas) Espero que eso me sirva para poder llegar y adaptarme lo más rápido posible.

¿Fue de inmediato que tomó esta opción para venir a Alianza?

No lo dudé, porque conozco el equipo. Conozco a Rafael García, porque fui compañero de él. Siempre estoy viendo las cosas que publica en redes sociales. Es un club muy lindo, que a cualquier jugador le puede interesar jugar ahí.

Pero también genera presión por conseguir los objetivos jugar en un club como Alianza, que viene de ser campeón...

Sí, pero esa es la obligación de estar en un cuadro grande. Hay que salir a ganar todos los partidos, pero yo lo tomo como una presión linda. No puede haber cosa más linda para un jugador, que jugar a estadio lleno. Reitero que es una presión linda. Yo vengo de jugar ahora de Las Piedras, que es un equipo de primera división de Uruguay. Gracias a Dios pude jugar todos los partidos. Fui capitán del equipo. Tuve buenas participaciones.

¿A usted también, al igual que a Maximiliano Freitas, Rafael García, uruguayo-salvadoreño, le dio referencias sobre Alianza?

Siempre lo he seguido a Rafa por las redes sociales. Me dijo que no lo dudara que viniera y que a él le habían pedido referencias sobre mí y que le había dado para adelante. Ojalá que todo salga bien.

¿Cómo mira a priori los retos de Alianza para este primer semestre de 2020, sobre todo en la serie ante Tigres, de México?

Creo que como extranjeros debemos ir a dejar todo por el club. Tenemos el compromiso de siempre estar a la orden, de dar todo lo que uno tiene para que las cosas salgan bien. Contra Tigres esperamos hacer un buen papel, para poder pasar de fase. Tenemos que hacer el mejor papel posible, que es lo que necesita el club.

¿Cómo se define en cancha para encajar con el sistema de juego de Wilson Gutiérrez?

Primero tendría que juntarme con el grupo y luego conocer la idea que tiene el entrenador. Debo trabajar con base a lo que él me pida, a lo que él quiera que yo haga dentro del campo. Trataré de hacer mi juego.