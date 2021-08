Alianza ganó al Metapán y suma dos triunfos seguidos

Alianza venció por 1-2 al Metapán en el Jorge "Calero" Suárez y el subcampeón nacional sumó su segundo triunfo en fila en el Apertura 2021. \

El héroe y figura para el conjunto blanco fue Ezequiel Rivas, el anotador de un golazo tras dos minutos en el campo. El primer tanto para Alianza lo marcó Óscar Rodríguez, pero Cristian Gil había igualado las cosas en la ciudad calera.



Ezequiel Rivas anotó el gol de la victoria de Alianza sobre Metapán en el marco de la jornada 7 del Apertura 2021. Javier Aparicio, El Gráfico





Metapán no pudo revertir la derrota a mitad de semana ante Platense y fue superado por un cuadro aliancista que mostró un once alterno debido a las bajas que presentaba.



El partido se presentaba como una dura prueba para Alianza ya que afrontarán el encuentro sin los seleccionados: Mario González, Bryan Tamacas, Marvin Monterroza y Narciso Orellana. Aparte de los seleccionados, los albos tenían a Rodolfo Zelaya pagando su segundo partido de suspensión mientras que Juan Carlos Portillo y Duvier Riascos estaban lesionados. Una de las variantes en Alianza fue la incorporación de Harold Osorio quien recientemente fue tomado en cuenta para la azul.



Los primeros minutos fueron muy cortados con ambos planteles tratando de adueñarse del mediocampo.



La primera ocasión del encuentro llegó sobre los 13 minutos, cuando el juvenil y debutante con los albos, Harold Osorio se sacó a dos rivales de enfrente y sirvió dentro del área a Rodríguez, quien venía acompañando pero su disparo fue débil sobre la portería de Pleitez.



Poco a poco, el equipo local iba a adelantar líneas con un Herbeth Sosa como conductor tratando de hallar por los costados a los atacantes Cristian Gil y el español Gregori Díaz.



Precisamente fue Sosa quien tuvo la primera oportunidad clara para el equipo jaguar. El mediocampista recortó hacia el centro y mandó un disparo que Yimy Cuellar rechazó en el área para que Bayron Lopez cabeceara el contrayentes pero se perdió cerca del poste derecho.

Óscar Rodríguez, de Alianza, celebra su gol ante Metapán con su compañero Harold Osorio. Foto Javier Aparicio, El Gráfico



Sobre el minuto 34', la visita se pondría arriba en el marcador por medio de Óscar Rodríguez. El volante realizó una doble pared con Harold Osario y quedó mano a mano con Pleitez a quien venció con un tiro raso pegado al poste derecho.



A partir de ahí, el debutante empezó a tomar confianza y empezó a ser el hilo conductor del juego capitalino quienes estuvieron cerca de aumentar la ventaja con una llegada de Arboleda que cerró a último momento el zaguero Milton Molina.



SEGUNDO TIEMPO

Iniciando la etapa complementaria, Metapán igualó las acciones por medio de Cristian Gil. El delantero aprovechó un balón suelto en el área tras un buscaría que mandó Bayron Lopez sobre el sector derecho y rebotó en un zaguero albo. El delantero no lo dudó y cruzó su disparo para vencer a Yimy Cuellar, quien no pudo hacer nada.



Pocos minutos después, el conjunto blanco tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador con un tiro de esquina que alcanzó a desviar Osorio y le quedó un balón suelto a Alexis Renderos quien no pudo mandar su disparo ante la marca de Kevin Galdamez.



El partido nuevamente se volvería trabado con muchas imprecisiones en los pases y con pocas llegadas a las porterías rivales.

Tigana movió el banquillo e introdujo a Ezequiel Rivas que en menos de dos minutos anotó el segundo gol para los albos sobre el minuto 75'. El extremo recibió un pase filtrado de Mercado y se encarriló a la meta de Pleitez a quien venció con un disparo colocado al ángulo derecho sin nada que hacer para el guardameta calero.