Alianza ganó al Once Lobos en Chalchuapa y está en semifinales de la Copa El Salvador

Con más esfuerzo del esperado, el Alianza clasificó a semifinales de la Copa El Salvador al imponerse por 2-1 ante el Once Lobos en la ciudad de Chalchuapa.

Un 2-1 certificó el pase del equipo albo y despachó al último representante de la segunda división en una serie que por tramos del juego pinto pareja, pero nunca puso bajo amenaza el boleto del conjunto paquidermo que cerró con global de 4-1.

Con este resultado, Alianza es el primer equipo que dice presente en las semifinales del torneo copero que definirá los otros clasificados con las series Santa Tecla-FAS, Águila-Jocoro y Audaz-Firpo.

En el caso del cuadro capitalino enfrentará al ganador del partido Santa Tecla contra FAS. En la ida el equipo tecleño ganó por 0-1 en el estadio Arturo Simeón Magaña y esta noche cierra la serie en Las Delicias.

Alianza llegó a la cancha Once Lobos con una ventaja de dos goles y dispuesto a sellar su pase a semifinales de la Copa El Salvador ante el Once Lobos, visita en la que los albos no se atrevieron a definir como trámite.

En el juego de ida a los albos les costó umplir con su papel de favorito y por eso había cierta cautela por parte de Jorge Rodríguez y compañía en la visita al estadio Once Lobos de Chalchuapa.



El 2-0 en el Cuscatlán no dejó contento al Zarco Rodríguez y advirtió que "si jugamos así en la vuelta quedaremos eliminados".

El Once Lobos inició con mucho entusiasmo el juego y sorprendió a los albos al minuto 35 con el gol de Edwin Ruano el cual alimentó el anhelo de una remontada en Chalchuapa ante el subcampeón nacional.

El Once Lobos ya le gana 1-0 al Alianza. Así celebró Edwin Ruano a los 35 minutos.

Alianza reaccionó rápido y puso el 1-1 antes de irse al descanso por medio Marlon Cornejo que aprovechó el pase de Bladimir Díaz, al minuto 44.

Goooooooool de Alianza

Marlon Cornejo, a pase de Bladimir Diaz firma la paridad 1-1 sobre los 44'.





Al minuto 78, Bladimir Díaz firmó el segundo tanto que fue clave para aplacar el entusiasmo del anfitrión después de una combinación en la que participó Rudy Clavel y Herbert Sosa.

El triunfo del martes del Alianza lo firmaron Ezequiel Rivas, al minuto 3 y Henry Romero luego de un error en la marca del Once Lobos sobre el '48.

Jorge Rodríguez presentó cuatro variantes respecto al partido del martes en el Cuscatlán. No salió como titular Herberth Sosa ni Isaac Portillo y le dio la oportunidad a Cristian Olivera y Marcelo Díaz.

En la zaga no estuvo en el once titular Alexis Renderos y en su lugar salió Geovanny López. Tampoco jugó de inicio José Portillo y si tuvo acción Marlon Cornejo.

Estas fueron las alineaciones del Once Lobos y Alianza:

Nuestro XI inicial para esta tarde de Copa